هل يتفقون؟

سحبت باريس البساط من تحت أقدام الولايات المتحدة، فمن كان طرفاً لا يمكنه أن يدير مفاوضات إنهاء الصراع في غزة، فهو غير محايد.

ومن لا يكون محايداً لا يتحلى بالنزاهة، وفرنسا، رغم المواقف المبدئية المتسرعة في تأييد إسرائيل، إلا أنها صححت الخطأ، ورفضت ردة الفعل المفرطة في الوحشية وكسر القواعد الدولية، وعادت إلى الحياد، بينما تشارك أمريكا في المفاوضات إلى جانب إسرائيل؛ لأنها حتى اليوم تصر على أن ما يحدث في غزة لا يرقى إلى مستوى الإبادة الجماعية، وبررت كل مخالفات قوات نتنياهو، حتى قال ذلك المتحدث باسم مجلس الأمن القومي ((كيربي)) بأن عدد القتلى المدنيين في غزة صفر!

عندما كانت الولايات المتحدة موثوقة، وذات مصداقية، تسلمت زمام المبادرة، منذ 67 وحتى كامب ديفيد، مروراً بجنيف ومدريد وأوسلو، وعندما بدأ ((هنري كيسنجر)) مشروع فك الارتباط بعد حرب 73، وهو ما سمي بسياسة الخطوة خطوة، وجد تعاوناً وتجاوباً من الجميع، لسبب مهم جداً يجعله يختلف عن وزير الخارجية الحالي ((بلينكن)).

فالأول كان أمريكياً، يمثل بلاده، ولا يلتفت إلى معتقده، أما الثاني، هذا الذي كان سبباً في إطالة أمد الحرب، وأحدث إرباكاً واضحاً في الموقف الرسمي الأمريكي ابتداءً من الرئيس وحتى وزير الدفاع، فقد ألقى بالحياد جانباً، وأعلن أنه يزور إسرائيل بعد 7 أكتوبر بصفته يهودياً، وهذا ما لم يفعله كيسنجر، وهذا سبب فشل الإدارة الحالية ونجاح إدارة نيكسون قبل 50 سنة.

الوسيط غير المحايد لا يعتبر وسيطاً، وكل ما يطرح يكون مشكوكاً فيه، وهذا وضع الولايات المتحدة حالياً، ومع ذلك كلنا أمل بأن تثمر محادثات باريس، وتعيد العقول المنفلتة إلى مكانها، سواءً كانت عند جماعة نتنياهو اليمينية المتطرفة، أو جماعة الإخوان الحمساوية التابعة، فقد استنزف من الدم ما استنزف، وأزهق من الأرواح ما أزهق، ويكفيهم لعباً بالأبرياء، فهل يتفقون؟!