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تحرك أممي لضمان استمرار تمويل الأونروا

1/31/2024 7:24:55 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

عقد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اجتماعاً مغلقاً مع ممثلي 35 دولة مانحة، ودعا مرة أخرى إلى استئناف التمويل والتبرعات لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).

وأطلع الأمين العام السفراء، وبينهم ممثلو الاتحاد الأوروبي، مساء الثلاثاء، على الإجراءات التي اتخذها بعد اتهامات بأن 12 موظفاً في الوكالة شاركوا في هجمات 7 أكتوبر الماضي على مستوطنات غلاف غزة.

من جانبه، صرح رياض منصور، السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة، للصحافيين بعد الاجتماع، بأن الأمين العام ناشد العديد من الدول - التي علقت تمويلها للأونروا بعد هذه المزاعم- أن ((تعيد النظر))، وحث الدول الأخرى على تكثيف جهودها لجمع التبرعات. وأشاد منصور بالنرويج وإسبانيا ودول أخرى قالت إنها لن تعلق المساعدات.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوغاريك، للصحافيين في وقت سابق إنه ((لا توجد منظمة أخرى غير الأونروا لديها البنية التحتية اللازمة للقيام بما تقوم به في غزة والشرق الأوسط)).

ودعا مجلس الأمن الدولي لاتخاذ إجراءات عاجلة من أجل زيادة دفق المساعدات الإنسانية للمدنيين في غزة. وأصدر المجلس، الثلاثاء، بياناً عبر فيه عن ((قلقه إزاء الوضع الإنساني الوخيم والمتدهور بشكل سريع)) في القطاع الذي مزقته الحرب.

من جانبها، ذكرت وزارة الخارجية الأمريكية أنها تتوقع استئناف تمويل الأونروا بشرط إجراء تحقيق موثوق في الصلات المحتملة بين بعض موظفيها وحركة حماس. وفي أوسلو، قال وزير الخارجية النرويجي إسبن بارث إيدي أمس، إن بلاده تحث الدول التي قطعت تمويلها لـ ((الأونروا)) على النظر بعين الاعتبار لعواقب قرارها على سكان غزة.

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