موسكو تعمل على تحرير سوريا من الوجود الأجنبي

أكدت موسكو أنها ستستثمر كل طاقاتها لضمان تحرير سوريا من الوجود الأجنبي، مشددة على إرساء السلام في كامل الأراضي السورية.

جاء ذلك على لسان الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، التي صرحت، خلال مؤتمر صحافي في موسكو، أمس، ((سنبذل كل ما في وسعنا لجعل سوريا خالية حقاً من الوجود الأجنبي، للمساعدة في إرساء الأمن هناك، وإعادة السلام إلى كامل الأراضي السورية))، بحسب ما أوردت وكالة ((سبوتنيك)) الروسية للأنباء.

وقالت زاخاروفا، إن بلادها تبذل جهوداً متواصلة، من أجل التوصل إلى تسوية شاملة في سوريا، وفقاً لمبادئ سيادة البلاد ووحدة أراضيها.

جدير بالذكر، أن الممثل الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا، ألكسندر لافرينتييف، نوّه، في وقت سابق، بالأهمية المتزايدة لعملية ((مفاوضات أستانا)) بشأن سوريا على خلفية التوترات المتصاعدة في الشرق الأوسط.

وصرح لافرينتييف، لـ((سبوتنيك))، أن ((أهمية هذا المنتدى تتزايد بالفعل في ظل الأحداث المثيرة للقلق التي تحدث في العالم، مع الأخذ في الاعتبار تصاعد التوتر في منطقة الشرق الأوسط)).

يشار إلى أن المفاوضات في أستانا، المعروفة باسم ((صيغة أستانا))، مستمرة منذ عام 2017، وتضم ((صيغة أستانا)) كلاً من: روسيا، وإيران، وتركيا، كدول ضامنة لعملية حل الأزمة السورية، بالإضافة إلى ممثلين عن الحكومة السورية، والمعارضة، والأمم المتحدة، والدول المراقبة: الأردن، ولبنان، والعراق.

في الغضون، يستمر الجدل حول إمكانية أن تسحب الولايات المتحدة بالفعل قواتها، رغم نفي البيت الأبيض، قبل أيام، ما تسرب عن سحب القوات الأمريكية من سوريا، لاسيما وسط تعرض قواعدها لاستهداف متكرر من قبل جماعات مسلحة منذ اندلاع ((حرب غزة)) في السابع من أكتوبر الماضي.

ونقلت ((العربية.نت))، عن مصادر عسكرية مطلعة، قولها إنه لم يطرأ أي تغيير، حتى الآن، على مسألة انتشار ((قوات التحالف))، التي تتمركز في 4 محافظات سورية، هي: الحسكة، والرقة، ودير الزور، وحمص، التي تستمر في دعم قوات ((سوريا الديمقراطية)) في حربها ضد تنظيم ((داعش)) في سوريا والعراق المجاور.

وبحسب المصادر، لم يقدم التحالف على إجراء أي تغييرات تتعلق بعدد عناصره وأماكن انتشارهم حتى.

ورأى مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، رامي عبدالرحمن، أن ((كل ما يدور حول هذا الملف مجرد حملة إعلامية)). وأضاف: إن ((3 أطراف على الأقل هي: روسيا، وتركيا، وإيران، تتبنى الترويج للانسحاب الأمريكي من أجل الضغط على قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، لكن رغم ذلك يقوم التحالف الدولي بتعزيز انتشاره على الأراضي السورية))، مردفاً: ((من يريد أن ينسحب لا يعزز تواجد قواته)).

وأكد مدير المركز الكردي للدراسات، نواف خليل، الذي يراقب الوضع في سوريا عن كثب، أن المعطيات على أرض الواقع تتعارض مع الأنباء التي تتحدث عن انسحاب محتمل أو وشيك لقوات التحالف.

وشدد خليل على أن ((المعطيات تشير إلى بقاء قوات التحالف في المنطقة، خاصة أن واشنطن تكرر باستمرار أن المعركة ضد ((داعش)) لم تنتهِ، وأن محاربته هي جزء من تأمين الأمن القومي الأمريكي والأوروبي، بالإضافة إلى التعزيزات التي تصل إلى شمال شرقي سوريا حتى الآن)).

وتابع: ((هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها الحديث عن انسحاب القوات الأمريكية من سوريا، ففي بداية العام الحالي كان هناك تصويت في مجلس الشيوخ حول هذا الانسحاب، قوبل بالرفض، ناهيك عن أن هناك إجماعاً نادراً بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري حول وجود القوات الأمريكية في سوريا)).

ونوّه خليل إلى أن ((الولايات المتحدة أعادت تموضع قواتها، وعززت تواجدها في المنطقة بعد السابع من أكتوبر، من خلال بناء قواعد جديدة وإرسال المزيد من الأسلحة))، لافتاً إلى أن ((التحالف الدولي بدأ السبت، بالمرحلة الثالثة من عملية عسكرية داخل مخيم ((الهول))، الذي يضم الآلاف من زوجات مقاتلي ((داعش))، ما يؤكد عدم حصول أي تغيير على أرض الواقع رغم الحديث عن الانسحاب)).

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز