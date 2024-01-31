البرهان يوجّه الجيش السوداني للانتقال من الدفاع إلى الهجوم

وجّه رئيس مجلس السيادة السوداني، القائد العام للجيش، الفريق أول عبدالفتاح البرهان، أمس، الجيش، بالتخلي عن الدفاع، والانتقال إلى مرحلة الهجوم، والتقدم لطرد عناصر قوات الدعم السريع.

وأوصد البرهان الباب أمام أي تفاوض أو حلول خارج البلاد، وقال: ((لن نرفض المفاوضات، لكن بشرط أن تكون داخل السودان)).

ووجه البرهان، رسالة إلى السياسيين، الذين قال عنهم إنهم يسعون إلى جلب حلول خارجية، معتبراً أن كل الحلول التي جاءت من الخارج السوداني ((لم تصمد طويلاً))، معلناً، أن السودان غير معني بالهيئة الحكومية للتنمية الأفريقية ((إيغاد))، أو أي حلول تأتي منها. وتابع: ((هذه المنظمة أصبحت غير معنية بالشأن السوداني)).

واشترط البرهان التفاوض بالداخل لمن أراد الحل، وقال من ((أراد أن يلتقينا، يأتي إلى داخل السودان، ويطرح حلوله على السودانيين، الذين انتهكت حقوقهم، وشردوا من منازلهم)).

وأكد أن ((أي تفاوض لن يرضى عنه الشعب السوداني، ولا يكون قائماً على أسس قوية ومتينة تحفظ للشعب عزته وكرامته، لن نقبل به))، كما اشترط لقبول التفاوض خروج قوات الدعم السريع من المنازل والأعيان المدنية، وإرجاع المنهوبات. وتابع: ((نحن مع التفاوض الذي يحفظ حقوق المواطنين)).

وقال: ((سنتحرك من كل الجهات: دارفور، ولايات الشرق، الوسط، والشمال، مستندين على عزيمة وإرادة الشعب السوداني، الذي اصطف حول قواته المسلحة)).

وبيّن البرهان أن القوات المسلحة ((لن تبدل مواقفها، ولن تتراجع، ولن تغفر لكل من انتهك عرض الشعب السوداني، وسرق ممتلكاته، وروّع أمن واستقرار البلاد)).

في الأثناء، أعلن المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي، أن الحرب في السودان أدت إلى نزوح ((نحو ثمانية ملايين)) شخص، وذلك خلال زيارة له إلى إثيوبيا، داعياً إلى تقديم مساعدة عاجلة لتلبية احتياجات النازحين.

وقال غراندي، في مؤتمر صحافي عقده في أديس أبابا، إن النزاع أدى إلى ((تهجير نحو 8 ملايين شخص من ديارهم في السودان، نزح غالبيتهم داخلياً، وإلى الخارج أيضاً بشكل متزايد)).

وأضاف أن ((أكثر من 1.5 مليون لجأوا إلى الدول المجاورة: مصر، وتشاد، وأفريقيا الوسطى، وجنوب السودان، وإثيوبيا)).

وانتقد المفوض الأممي كون ((الأزمة في السودان، التي تسببت بمعاناة إنسانية هائلة، تواجه ضعفاً في التمويل))، لافتاً إلى أنه تم توفير ((أقل من 40 % من الميزانية)) المطلوبة العام الماضي.

وذكر غراندي ((المانحين، خاصة الأوروبيين)) بأن ((اللاجئين الذين لا يحصلون على ما يكفي من الغذاء، والدواء، والمأوى، يواصلون طريقهم، ومن ثم تشتكي الدول الأوروبية من أن هؤلاء الأشخاص يعبرون البحر الأبيض المتوسط)).

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