ناقوس الخطر: الكابلات البحرية هدف الحوثيين المقبل

دق تقرير ناقوس الخطر بأن الكابلات البحرية الحيوية قد تكون هدفاً جديداً لهجمات الحوثيين المقبلة في البحر الأحمر، ما يشير إلى تهديد يمكن أن يعطل قطاع الاتصالات والاقتصاد العالميين بشكل خطير.

ونقل موقع ((العربية.نت)) عن تقرير نشره منتدى الخليج الدولي، الثلاثاء: ((يمكن أن تكون شبكة كابلات الاتصالات الحيوية تحت الماء هدفاً سهلاً مثالياً لهجوم جماعة الحوثي المقبل، ويجب أن يثير هذا الاحتمال قلق جميع الدول التي تعتمد على هذه البنية التحتية الحيوية، القريبة والبعيدة على حد سواء)).

وبحسب التقرير، قد تتنوع هجمات الحوثيين ما بين هجمات فوق سطح البحر إلى أخرى في أعماقه، حيث باتت الكابلات البحرية هدف الحوثي الجديد في الصراع.

وفي وقت سابق نشرت قناة على تليغرام مرتبطة بالحوثيين تقريراً أرفقت معه صورة توضح خريطة شبكات كابلات الاتصالات البحرية في البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر وبحر العرب والخليج العربي. وقال التقرير إن هناك خرائط للكابلات الدولية التي تربط جميع مناطق العالم عبر البحر، مشيراً إلى أن اليمن في موقع استراتيجي، حيث تمر بالقرب منه خطوط الإنترنت التي تربط قارات بأكملها، وليس الدول فقط.

هجوم جديد

أمس، قالت جماعة الحوثي إنها ستواصل الهجمات على السفن الحربية الأمريكية والبريطانية في البحر الأحمر، ما يؤجج المخاوف إزاء تعثر طويل الأمد في التجارة الدولية.

وقال المتحدث العسكري باسم الجماعة في بيان إن جميع السفن الحربية الأمريكية والبريطانية تمثل أهدافاً لهم. وذكر بيان الحوثيين أنهم أطلقوا صواريخ على السفينة الحربية الأمريكية يو.إس.إس غريفلي.

وجاء في البيان: ((سيتم استهداف السفن الحربية الأمريكية والبريطانية ضمن حق الدفاع المشروع عن بلدنا، وتأكيداً على استمرار الموقف اليمني المساند لفلسطين)).

وكانت القيادة المركزية للجيش الأمريكي أعلنت، فجر أمس، أنها أسقطت صاروخ كروز مضاداً للسفن أطلق من اليمن باتجاه البحر الأحمر من دون الإبلاغ عن أضرار.

وأعلن صندوق النقد الدولي، أمس، أن الهجمات في البحر الأحمر تسببت بانخفاض حركة الشحن بنسبة 30 % هذا العام، على خلفية تواصل هجمات الحوثيين. وقال مدير قسم الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد جهاد أزعور إن شحن الحاويات في البحر الأحمر انخفض ((بنسبة 30 % تقريباً))، مضيفاً أن ((تراجع التجارة تسارع في بداية هذا العام)).

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