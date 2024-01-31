سيارات الإسعاف في غزة عيادات متنقلة

غادرت سيارة الإسعاف مكانها المعتاد في مستشفى ناصر بخان يونس قبل ستة أيام وبها أكبر عدد من الضمادات والمحاقن وغيرها من الأساسيات وكل ما استطاع طاقمها الحصول عليه لتعمل السيارة كعيادة متنقلة منذئذ نظراً لعدم وجود طريق للعودة.

ويقع المستشفى، وهو أكبر مستشفى لا يزال يعمل في جنوب غزة، في منطقة تشهد قتالاً ضارياً، ما يجعل مرور المرضى أو حتى سيارات الإسعاف شديد الخطورة.

وقال المسعف نسيم حسن، الذي يرأس وحدة الطوارئ في مستشفى ناصر، إنهم يعملون الآن كنقطة إسعاف ميدانية في وسط خان يونس.

وهذا يعني معالجة المرضى الذين يصلون بالمتاح لديهم من وسائل أو الإسراع في التقاط الجرحى ومن بينهم من أصيبوا في مواقع قريبة جداً من الخطوط الأمامية ونقلهم إلى خيام مزودة بمرافق طبية أساسية.

وأضاف حسن أنهم منذ مغادرتهم قبل ستة أيام وهم يعملون، وأن هناك إصابات كثيرة بين النازحين الذين كانوا في الحي الصناعي وبعض المدارس. ومضى يقول إنهم عجزوا عن علاج عدد من المصابين جاءوا على متن عربات أو مركبات توك توك أو سيارات أو حتى سيراً على الأقدام.

شعور بالقلق

ويشعر حسن بالقلق من نفاد الإمدادات الأساسية في ظل عدم وجود احتمال فوري للحصول على إمدادات جديدة من أي مخزن مستشفى.

وقال أثناء فرز الإمدادات المخزنة داخل سيارة الإسعاف إن عُصابات وقف تدفق الدم لم يبقَ منها إلا واحدة أو اثنتان.

وفي إحدى الخيام الطبية التي كانت سيارة الإسعاف تنقل المرضى إليها، يبذل المسعف إبراهيم أبو الكاس قصارى جهده في التعامل مع مجموعة واسعة من الإصابات والأمراض باستخدام ما لديه من أدوات أساسية وحسب.

وقال أبو الكاس إن نقطة الإسعاف تلك أقيمت بعد حصار مستشفيات مثل مستشفى ناصر ومستشفى الأمل وصعوبة الوصول إليها في ظل الأحداث الحالية. وأضاف أنهم يواجهون حالات حرجة جداً يصعب معالجتها حتى في مستشفى مجهز.

وينقل حسن وزملاؤه من طواقم الإسعاف التي تعمل كعيادات متنقلة المرضى إلى الخيمة ويخرجون الجثث منها.

وتوقفت معظم المستشفيات عن العمل تماماً أو تعمل في ظروف قاسية تفتقر فيها للعقاقير والمعدات وتواجه تدفقاً لا ينقطع من المصابين بجروح خطيرة ومن النازحين الذين يحتمون بمبانيها.

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