خطة نتانياهو إبقاء غزة بعد الحرب تحت الاحتلال

كشفت صحيفة إسرائيلية عن خطة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، من شأنها إبقاء قطاع غزة بعد الحرب تحت الاحتلال الإسرائيلي، فيما دخلت مفاوضات وقف إطلاق النار في سباق زمن مع القتال في القطاع.

ونقلت صحيفة ((جيروزاليم بوست)) الإسرائيلية، حديثها عن ((مناورة وخطة سرية)) لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، تهدف إلى إنشاء حكومة عسكرية في غزة، وقيام دولة فلسطينية مستقبلية.

ووفقاً لوكالة سبوتنيك الروسية، قالت الصحيفة إن خطة نتانياهو ((تتضمن تشكيل حكومة عسكرية إسرائيلية شاملة في غزة، للإشراف على المساعدات الإنسانية وتحمل المسؤولية عن السكان المدنيين، خلال الفترة الانتقالية)).

كما تتضمن خطة نتانياهو ((إنشاء سلطة فلسطينية جديدة بمسؤولين من خارج حركة حماس ولا يرتبطون أيضاً بشكل مباشر بالرئيس الفلسطيني محمود عباس))، مضيفة أن ((إسرائيل سيكون لها الحق في إجراء عمليات أمنية في غزة)).

وبحسب الصحيفة نفسها، فإنه إذا ((سارت هذه المرحلة بسلاسة في إطار جدول زمني، محدد مسبقاً، مدته سنتان إلى أربع سنوات، فسوف تعترف إسرائيل بدولة فلسطينية محددة (منزوعة السلاح) على أراضي السلطة الفلسطينية)).

وقف النار

على جبهة الدبلوماسية، أفاد جون كيربي، منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي، أمس، بأن صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة حماس تسير بشكل صحيح وإيجابي. ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن كيربي قوله إن المحادثات مثمرة، مشيراً إلى أن اعتبار المحادثات مستمرة هو أمر إيجابي في حد ذاته، وفقاً لوكالة سبوتنيك الروسية.

على الصعيد الدبلوماسي، تعمل الولايات المتحدة ومصر وقطر على محاولة إقناع إسرائيل و((حماس)) بالاتفاق على هدنة جديدة بعد هدنة أولى استمرت أسبوعاً في نوفمبر وسمحت بتبادل أعداد من الأسرى الفلسطينيين والإسرائيليين.

ويصل رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية على رأس وفد إلى القاهرة، وفق وكالة فرانس برس التي نقلت عن مسؤول في الحركة قوله إن وفد ((حماس)) سيناقش اقتراحاً تم تداوله في اجتماع عقد في باريس بين مدير وكالة الاستخبارات المركزية وليام بيرنز وكبار المسؤولين المصريين والإسرائيليين والقطريين.

وأضاف أن الحركة منفتحة على النقاش وستؤكد على النقطة الارتكازية بوقف شامل لإطلاق النار وانسحاب الجيش الإسرائيلي من القطاع وعودة النازحين إلى شمال القطاع، موضحاً رفض الحركة جميع مقترحات إسرائيل التي تتضمن وقف إطلاق النار الموقت والمجتزأ. في غضون ذلك، تشهد مدينة خان يونس قتالاً عنيفاً. وخلال الليل قبل الفائت، طال قصف عنيف المدينة الواقعة جنوب قطاع غزة.

وتجدد القصف المدفعي أمس، في محيط مستشفى ناصر الطبي ومستشفى الأمل التابع للهلال الأحمر الفلسطيني. وأفادت وزارة الصحة في غزة بمقتل 150 شخصاً خلال 24 ساعة في كل أنحاء القطاع، فيما استهدفت طائرات إسرائيلية بعشرات الغارات وسط وغرب خان يونس بالتزامن مع إطلاق نار وقنابل إنارة عند بوابة صلاح الدين قرب حدود مصر في رفح، وعلى منازل في دير البلح ومخيمي النصيرات والمغازي، أوقعت عشرات الضحايا.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي إلى 26900 قتيل و65949 مصاباً منذ 7 أكتوبر، مشيرة إلى أن 150 فلسطينياً لقوا حتفهم و313 أصيبوا خلال الـ24 ساعة الماضية.

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