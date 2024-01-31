نجاح وساطة إماراتية جديدة لتبادل أسرى حرب بين روسيا وأوكرانيا

أعلنت وزارة الخارجية نجاح وساطة جديدة لدولة الإمارات بشأن تبادل أسرى حرب بين روسيا الاتحادية وجمهورية أوكرانيا، بحسب ما أوردت وكالة أنباء الإمارات (وام)، أمس، في وقت أعربت موسكو عن امتنانها للجهود التي بذلتها دولة الإمارات في الوساطة بين الطرفين، لا سيما في تنسيق وإجراء عملية تبادل الأسرى.

وأكدت وزارة الخارجية، في بيان على موقعها الرسمي، أن نجاح الوساطة الجديدة يعكس المكانة العالمية لدولة الإمارات، بوصفها شريكاً موثوقاً به على المستوى الدولي، لا سيما من جانب روسيا الاتحادية، وجمهورية أوكرانيا، ما أسهم في نجاح الجهود التي أدت إلى الإفراج عن أسرى الحرب من الجانبين.

وأعربت وزارة الخارجية عن تقديرها لحكومتي روسيا الاتحادية، وجمهورية أوكرانيا على تعاونهما واستجابتهما لجهود الوساطة الإماراتية لإنجاح عملية تبادل الأسرى.

وأكدت وزارة الخارجية التزام دولة الإمارات بمواصلة الجهود الهادفة إلى إيجاد حل سلمي للنزاع في أوكرانيا، مشددة على موقفها الثابت المتمثل في الدعوة إلى الدبلوماسية، والحوار، وخفض التصعيد، وسعيها الدائم لدعم جميع المبادرات التي من شأنها التخفيف من التداعيات الإنسانية الناجمة عن الأزمة.

في الغضون، أعربت روسيا عن امتنانها لدولة الإمارات لجهود الوساطة التي بذلتها في تنسيق وتنفيذ عملية تبادل 195 جندياً وضابطاً روسياً مع أوكرانيا.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا: ((ممتنون لدولة الإمارات على جهود الوساطة التي بذلتها في تنسيق وإجراء التبادل)).

وأكدت وزارة الدفاع الروسية عودة عسكريين روس من الأسر في أوكرانيا، منوهة بأنه تم نقلهم لتلقي العلاج وإعادة التأهيل في موسكو.

وأفادت، في بيان، بأنه ((نتيجة للمفاوضات، تمت إعادة 195 عسكري روسي، واجهوا خطراً مميتاً في الأسر، من الأراضي التي تسيطر عليها أوكرانيا)).

جدير بالذكر أن جهود الوساطة الإماراتية نجحت مطلع يناير الماضي في الإفراج عن أسرى حرب روس وأوكران، علاوة على وساطة في ديسمبر 2022 لتبادل مسجونين اثنين بين روسيا وأمريكا. إلى ذلك، أعلنت روسيا وأوكرانيا أنهما تبادلتا نحو 400 أسير حرب، بالتزامن مع إحدى أهم عمليات تبادل أسرى خلال عامين.

ورحب الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بعملية تبادل الأسرى، مؤكداً أن موسكو تريد ((إعادة)) جميع الأسرى المحتجزين لدى كييف، وقال: ((لن نوقف عمليات التبادل. علينا إعادة رجالنا إلى البلاد)).

كما رحب الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، بعودة ((207)) أوكرانيين أسرى. وكتب على وسائل التواصل الاجتماعي: ((جنودنا عادوا إلى البلاد))، متعهداً بإعادة كل الأسرى ((سواء كانوا مقاتلين أو مدنيين)).

جدير بالذكر أن عملية التبادل الحالية هي خامس عملية تبادل لأسرى الحرب بين روسيا وأوكرانيا، بحسب ما أعلن مفوض حقوق الإنسان الأوكراني، دميترو لوبينيتس، مضيفاً أن ما مجموعه 3035 أوكرانياً تمكنوا من العودة إلى ديارهم.

يشار إلى أن عملية التبادل الحالية، تأتي في أعقاب حادث إسقاط طائرة النقل العسكرية الروسية ((إليوشن إيل 76))، فوق منطقة بيلغورود، القريبة من الحدود الأوكرانية، الذي اتهمت موسكو على إثره كييف بإسقاط الطائرة عمداً، إذ نقلت ((فرانس برس)) عن بوتين قوله: ((الطائرة أسقطت، وتأكدنا من ذلك، بنظام ((باتريوت)) أمريكي))، كأول تصريح من بوتين حول السلاح المستخدم من قبل الجيش الأوكراني.

تمت عملية تبادل الأسرى وسط استمرار القوات الروسية في الضغط على أنظمة الدفاع الأوكرانية، خصوصاً في دونباس، وحول أدفيفكا، مركز المعارك. وأكد بوتين تمركز قواته في مواقع ((على مشارف)) المدينة.

وتشهد أدفيفكا، المدينة الصناعية، منذ أشهر اشتباكات بين الروس والأوكرانيين، ما أوقع خسائر فادحة، بحسب مراقبين،

بينما تؤكد كييف أنها تقاوم الهجمات المتكررة للقوات الروسية، لكن الروس يتواجدون الآن في جنوب وشمال المدينة، إضافة إلى السيطرة على الجانب الشرقي.

وللتحرر من الضغوط الروسية، تستهدف القوات الأوكرانية بشكل متزايد أهدافاً في روسيا لدفع الجيش الروسي إلى إعادة توجيه معداته ورجاله بعيداً عن الجبهة.

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