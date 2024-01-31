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سيف بن زايد: المنجزات الوطنية تتواصل برؤية القيادة وطموحات أبناء الوطن

1/31/2024 7:24:54 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أكد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، أن المنجزات الوطنية تتواصل برؤية القيادة الرشيدة وطموحات وإرادة أبناء الوطن.

جاء ذلك خلال لقاء سموه، أمس، معالي سلطان النيادي، وزير دولة للشباب، وفريق العمل الخاص بمهمة ((طموح زايد 2))، حيث تبادل سموه الحديث مع معاليه والوفد المرافق حول المشاريع الطموحة للدولة في قطاع الفضاء، صاحبة إنجاز أطول مهمة في الفضاء في تاريخ العرب، وأثنى سموه على جهود العاملين في هذا القطاع الحيوي.

حضر اللقاء معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، واللواء سالم مبارك الشامسي الوكيل المساعد للموارد والخدمات المساندة، والعميد الدكتور فيصل سلطان الشعيبي مدير عام الاستراتيجية وتطوير الأداء وعدد من ضباط وزارة الداخلية، كما حضر اللقاء سالم حميد المري المدير العام لمركز محمد بن راشد للفضاء، ورائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصوري، وعدنان الريس، مساعد المدير العام لعمليات واستكشاف الفضاء في مركز محمد بن راشد للفضاء، وسعود كرمستجي، مدير إدارة الاتصال الاستراتيجي في المركز، وسعيد كرمستجي، مدير إدارة الموارد البشرية، وحمد لوتاه، رئيس العلاقات الدولية لمكتب رواد الفضاء بالمركز.

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