تفاهم لتعزيز المناخ الصحي في مدارس دبي الخاصة

أبرمت هيئتا ((الصحة)) و((المعرفة والتنمية البشرية)) في دبي، مذكرة تفاهم، أمس لتعزيز منظومة الوقاية والمناخ الصحي وجودة الحياة، في مدارس التعليم الخاص في الإمارة، ويشمل ذلك طلبة المدارس والعاملين فيها وأولياء الأمور.

وقع المذكرة في معرض الصحة العربي عوض صغير الكتبي المدير العام لهيئة الصحة، وعائشة عبدالله ميران، مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية.

وتقضي المذكرة بإعداد وتحديث السياسات والمعايير والأدلة الإرشادية والتعاميم الخاصة بالمحاور الصحية للمدارس بصورة دورية، والإشراف على تنفيذ برامج التوعية والتثقيف، وتعزيز الصحة في المدارس الخاصة لجميع الفئات المستهدفة، بما فيها الطلاب وأولياء الأمور والموظفين، إلى جانب تنفيذ المبادرات المتعلقة بنمط الحياة الصحي، ومنها النشاط البدني والتغذية السليمة.

كما تقضي المذكرة بإشراف هيئة الصحة على الشؤون الصحية المتعلقة بصحة طلبة المدارس الخاصة وتنفيذ البرامج المتخصصة ويشمل ذلك العيادات المدرسية، وتدريب الكوادر الصحية من الأطباء والممرضين، على برامج الصحة المدرسية، وخصوصاً برنامج الفحص الدوري، وآلية الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة، والتطعيمات والإشراف على عملية التطبيق وفق الإجراءات والنظم المعمول بها، فضلاً عن إجراء البحوث الصحية المدرسية.

وبموجب الاهتمام المشترك الذي توليه كل من هيئة الصحة وهيئة المعرفة لأصحاب الهمم، فقد تمحورت مذكرة التفاهم أيضاً حول تأمين الدعم الصحي والنفسي لأصحاب الهمم من الطلبة في المراكز المتخصصة وفي المنشآت التعليمية بشكل عام.

ويتسع نطاق المذكر ة لدعم منظومة الوقاية من الأمراض، ومواجهة الطرفين لأي حالات صحية طارئة محتملة، ورصد أي ظواهر أو ملاحظات، أو حتى تجاوزات يمكن لها أن تؤثر في المناخ الصحي الآمن، الذي يتسم به المجتمع المدرسي في دبي.

وعقب التوقيع أكد عوض الكتبي حرص الهيئة على تحقيق أعلى درجات استدامة الصحة وجودة الحياة في الإمارة، وأن يكون المجتمع المدرسي، على وجه التحديد مجتمعاً صحياً آمناً.

وقال الكتبي: ((تعزيز الأمن الصحي في المدارس، والعمل على ذلك بشكل متواصل، يعد ضرورة قصوى، وهو مسؤولية مشتركة بين الهيئة وجميع الأطراف المعنية والمتخصصة والأسرة، ثم إن ما يميز مذكرة التفاهم، هو استيعابها للمجتمع المدرسي بشكل شامل ومتكامل، حيث إن بنود المذكرة تستهدف الجميع)).

من جهتها قالت عائشة ميران: ((تعكس مذكرة التفاهم حرصنا المشترك والتزامنا الأصيل من أجل ضمان صحة وسلامة طلبتنا وجميع أفراد المجتمع التعليمي باعتبارها في مقدمة أولوياتنا، إذ تسهم بدورها في تحقيق تكامل جهودنا المشتركة من أجل تعزيز أساليب وأنماط الحياة الصحية والتغذية السليمة، ونشر التوعية والتثقيف الصحي لدى مختلف الفئات المستهدفة، والاستجابة الطارئة بما يضمن توفير الدعم اللازم للطلبة في جميع الأوقات والظروف)).

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