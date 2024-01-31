محمد الشرقي يؤكد دور المسرح في تعزيز الوعي

أكد سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، دور الجمعيات والمؤسسات الثقافية في النهوض بقطاع الفنون والثقافة ودعم متطلبات تطويره، مشيراً إلى توجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، بضرورة تعزيز الحركة المسرحية والتجديد فيها، ومواكبة تطورات المشهد الثقافي في الدولة والارتقاء به نحو أفضل المستويات.

كما أكد سموه دور المسرح في رفع وعي أفراد المجتمع تجاه المفاهيم الاجتماعية والقيم الإنسانية، وتعزيز التبادل الثقافي بين شعوب العالم.

جاء ذلك خلال لقاء سموه، في مكتبه بالديوان الأميري، فريق مسرحية ((العالم الآخر)) العمل الفائز في مهرجان الإمارات لمسرح الطفل بـ4 جوائز، برئاسة عبدالله الظنحاني رئيس مجلس إدارة جمعية دبا للثقافة والفنون والمسرح.

وهنّأ سموه الجمعية لتحقيقها الفوز بالمسرحية، مشيداً بجهودها في تطوير الحركة المسرحية في الدولة، ومشاركاتها الفاعلة عبر الأعمال المسرحية في المحافل والمهرجانات الثقافية داخل الدولة وخارجها. ووجّه سموه، بأهمية التجديد في محتوى الأعمال المسرحية، والابتكار الدائم في طرح الأفكار والقضايا المجتمعية وأساليب عرضها.

وحصلت المسرحية على أربع جوائز في أفضل إخراج مسرحي، وأفضل ممثل دور ثانٍ، وأفضل ممثلة، وأفضل مكياج مسرحي. وتقدم أعضاء الفريق بالشكر والامتنان لسمو ولي عهد الفجيرة على حفاوة الاستقبال، ومتابعة ودعم سموّه الدائم لعمل المؤسسات الاجتماعية والثقافية ونتائج عملها.

حضر اللقاء الدكتور أحمد حمدان الزيودي مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة.

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