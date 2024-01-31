مسؤولون: نقطة تحول وترجمة الطموحات إلى وقائع

أكد مسؤولون أن مسيرة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، أكدت قدرة سموهما على ترجمة الطموحات إلى وقائع، وشكلت نقطة تحول ومحطة مهمة في مسيرة دبي للتنمية المستدامة.

وقال عبدالله علي بن زايد الفلاسي مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي: ((شكّل تولي سموهما محطة مهمة في مسيرة التنمية المستدامة التي تخطوها إمارة دبي بثبات، ونقطة تحول على صعيد تميز منظومة العمل الحكومي، وكفاءة استراتيجيات تمكين ودعم العنصر البشري، لا سيما كوادرنا الوطنية.

وأضاف: في ظل التوجيهات السديدة لسموهما، تمكنت دبي من ترسيخ مكانتها الرائدة عالمياً كنموذج في الاستثمار برأس المال البشري، ومرجعية في التنمية المتمحورة حول الإنسان، ويتجلى في نهج سموهما القيادي الفكر الطموح والرؤية الثاقبة)).







وقال الفريق خبير راشد ثاني المطروشي المدير العام للدفاع المدني بدبي: حظيت إمارة دبي بقامة قيادية شابة نقلت دبي إلى مركز جذب عالمي، وتبوأت بفضل خطواته الاستباقية مواقع الصدارة في مختلف المجالات والميادين.

وأضاف: على مدى 16 عاماً أعاد سموهما ترتيب قائمة المدن المتقدمة والأفضل في المؤشرات العالمية بتقدم دبي في العديد من المجالات التنموية والتجارية، وأفضل الوجهات السياحية حتى تفردت في سباق الريادة العالمية.

حكمة راسخة







وأكد الدكتور عامر شريف، المدير التنفيذي لدبي الصحية، مدير جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، أن حكمة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ونظرة سموه الثاقبة جعلت سموهما مثالاً يحتذى به للقادة الشباب لتقديم كل ما هو أفضل للوطن والمواطن.

تجربة ملهمة

وقال خلفان جمعة بالهول الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، إن مسيرة سموهما تجربة ملهمة في أداء الواجب والشعور بالمسؤولية، تعلمنا منها الكثير من السمات القيادية التي يجب أن يتحلى بها الشباب لخدمة شعبهم ووطنهم، مشيراً إلى أن هذه المسيرة الناجحة تعززت بثقة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الذي يؤمن بأن مسيرة تصميم وصناعة المستقبل مهمة مستمرة ولا وقت للانتظار، فالإنجازات تتطلب العزيمة والأمل والإصرار على السعي الدائم نحو الريادة والتميز.







وأضاف بالهول: لدينا في دبي قيادة شغوفة باستشراف وتصميم المستقبل ولديها نظرة ثاقبة لما سيكون عليه مستقبلنا وكيف سنتغلب على التحديات القادمة ونوظف الفرص الواعدة، وهذا ما يدعم دبي في مسيرتها نحو المستقبل ولتكون دائماً من أفضل مدن العالم، وتواصل دبي النجاحات والإنجازات في كافة القطاعات الحكومية والاقتصادية والمجتمعية.

نقطة تحوّل







ولفت أحمد بن مسحار المهيري الأمين العام لـ((اللجنة العليا للتشريعات))، إلى أن تولي سموهما نقطة تحوّل على صعيد الكفاءة الإدارية والتميز المؤسسي لمنظومة العمل الحكومي والتشريعي في دبي، ورسمت السياسات والرؤى السديدة لسموهما ملامح المشهد التنموي للإمارة، وعززت مكانتها كحاضنة للابتكارات المستقبلية، وأنموذج في الجمع بين التطور بخطى واثقة ومتسارعة والتنمية المستدامة والمسؤولة.

سنوات زاخرة







ورفع الدكتور منصور العور رئيس جامعة حمدان بن محمد الذكية، أسمى آيات التهاني والتبريكات لسموهما بالمناسبة، وعبر عن فخره واعتزازه بهذه السنوات الزاخرة بجملة من المنجزات والنقلات النوعية التي تحققت خلال سنوات قيادتهما لمسيرة الإنجاز، عبر دلائل ومؤشرات وشواهد على نجاح سموهما في ترجمة الرؤية السديدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بتجسيد أهداف التنمية المستدامة في الإمارة، وتعزيز الشغف بالريادة والتنافسية وعشق المركز الأول في كل المجالات في أوساط الشباب.







وأكد عبدالرزاق أميري، المدير التنفيذي لمركز إرادة للعلاج والتأهيل في دبي، حرص سموهما منذ اللحظة الأولى التي حمّلهما فيها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم المسؤولية على العمل الجاد والبناء على المكتسبات التي تحققت لتوفير الحياة الكريمة للمواطنين والمقيمين، والسير بدبي نحو مزيد من التطور والنماء، موضحاً أن دبي وبفضل حنكة وحكمة قيادتها تسير بخطى متسارعة نحو تحقيق المزيد من التميز والريادة على كافة الصعد والمستويات لمستقبل أفضل.

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