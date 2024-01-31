منصور بن زايد وخالد بن محمد وحمدان بن محمد يحضرون أفراح الرميثي والقبيسي

(MENAFN
- Al-Bayan)
حضر سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، وسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، أمس، حفل الاستقبال الذي أقيم بمناسبة زفاف ثاني محمد ثاني مرشد الرميثي إلى كريمة عبدالله غرير العوجان القبيسي، وذلك في مجلس البطين في مدينة أبوظبي.
وهنأ سموهم العريس وذويه متمنين لهما حياة أسرية سعيدة وهانئة.
حفل
كما حضر الحفل الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ ذياب بن زايد آل نهيان، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، وعدد من الشيوخ والمسؤولين والمدعوين.
تخللت الحفل عروض من الفنون الشعبية الإماراتية واللوحات والأهازيج التراثية.
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