منصور بن زايد وخالد بن محمد وحمدان بن محمد يحضرون أفراح الرميثي والقبيسي

حضر سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، وسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، أمس، حفل الاستقبال الذي أقيم بمناسبة زفاف ثاني محمد ثاني مرشد الرميثي إلى كريمة عبدالله غرير العوجان القبيسي، وذلك في مجلس البطين في مدينة أبوظبي.

وهنأ سموهم العريس وذويه متمنين لهما حياة أسرية سعيدة وهانئة.

حفل

كما حضر الحفل الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ ذياب بن زايد آل نهيان، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، وعدد من الشيوخ والمسؤولين والمدعوين.

تخللت الحفل عروض من الفنون الشعبية الإماراتية واللوحات والأهازيج التراثية.





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