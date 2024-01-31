مكتوم بن محمد.. رؤية اقتصادية تصنع المستقبل

نجح سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، منذ توليه مهام مسؤولياته في الأول من فبراير عام 2008، في إنجاز مسيرة حافلة بالنجاحات في مختلف القطاعات الاقتصادية، قطعت بها دولة الإمارات بشكل عام، ودبي على وجه الخصوص، أشواطاً جعلت من الدولة والإمارة نموذجاً يحتذى في التقدم والرخاء، في الوقت الذي قامت فيه هذه الإنجازات والنجاحات على رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، التي تستشرف المستقبل وتصنعه.

وتركزت مسؤوليات سمو الشيخ مكتوم بن محمد في مجالات العمل الحكومي والاقتصادي في دبي، وتولى سموه رئاسة العديد من الجهات والمجالس الحكومية والاقتصادية، وأسهم بشكل مباشر في رسم توجهات الإمارة ومستقبلها.

كما تمكن سموه طوال هذه السنوات في تغيير مفهوم هذه الإنجازات الاقتصادية الذي اعتادت عليه الدول والمدن، حيث أضاف إليها مفهوماً جديداً أشد ما تحتاجه الأمم في بناء مستقبل أجيالها المقبلة، وهو ((الاستدامة الاقتصادية))، بمعنى أن ما نقوم به اليوم يجب أن تستفيد منه الأجيال المقبلة، بغض النظر عما يمر به العالم من تحديات وتغيرات وصعوبات، حتى نضمن حياةً تمتلئ بالاستقرار والرخاء اللذين يستحقانه أبناء هذا الوطن وكل من يعيش على أرضه.

وقد أكد سموه هذا المعنى في أكثر من مناسبة، حيث قال: ((إن الاستثمار للأجيال القادمة يعني وضع رخائهم نصب أعيننا، وأن ما نحققه اليوم من أمن واستقرار وبنى تحتية وإنجازات، هو الإرث الذي نتركه لهم، تعلمت من مدرسة محمد بن راشد ألا نجعل مستقبل أبنائنا مرهوناً بتغيرات العالم أو تقلبات الاقتصاد، تعلمت من سموه أن تحقيق الأمن الاقتصادي إنجاز عظيم، لكن الأعظم تحقيق استدامة اقتصادية، تضمن لنا نجاح اليوم ورخاء الغد)).

لكن لا يمكن النظر إلى تلك المسيرة الحافلة بالإنجازات والتي نجح سموه باقتدار في تحقيقها دون النظر إلى المدرسة التي نهل منها سموه من مبادئ وعزم حتى يمكن تحقيق تلك الطفرة الاقتصادية، وهي مدرسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حيث آمن صاحب السمو بأن الإعداد للمستقبل يبدأ من اليوم، وبأنه لبلوغ هذا المستقبل المنشود المليء بريادة وتقدم دبي ودولة الإمارات، لا بد من وجود قادة أفذاذ، يمتلكون قدرات استثنائية، تؤهلهم لصنع المستحيل.

وقد أظهرت الأيام الأولى لتولي سموه مسؤولياته، رؤية وعزماً لصنع هذا المستحيل عبر مبادرات واستراتيجيات وأجندات اقتصادية تم إطلاقها، وهي تحتاج لقيادة لا يحد طموحها سقف ولا تعيقها أي تحديات.

البداية

لقد كانت البداية في الأول من فبراير عام 2008، حينما أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بصفته حاكماً لإمارة دبي، مرسوماً بتعيين سمو الشيخ مكتوم بن محمد، في منصب نائب حاكم إمارة دبي.

ومنذ اليوم الأول، وسموه لا يتوقف عن مفاجأة الجميع بمبادراته النوعية المبتكرة في رسم مستقبل اقتصادي مبهر لدبي، واضطلع سموه بدور ريادي في مسيرة نهضة الإمارة وتميزها. ومنذ اللحظات الأولى لتوليه مهامه ومسؤولياته الوطنية، انطلق سموه بعزيمة قوية وإرادة صلبة ورؤية مستقبلية بعيدة ليشارك القيادة الرشيدة في استكمال حلقات منظومة التنمية الشاملة.

والراصد لهذه المبادرات والاستراتيجيات يرى في القلب منها ((أجندة دبي الاقتصادية D33)) التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، والتي تضم 100 مشروع تحولي، بمستهدفات طموحة، تسعى إلى مضاعفة حجم اقتصاد دبي خلال العقد المقبل، وصولاً إلى عام 2033، وترسيخ موقعها ضمن أفضل 3 مدن اقتصادية حول العالم، وهو مسؤولية يلعب سمو الشيخ مكتوم بن محمد دوراً محورياً فيها.

دعم الشركات العائلية

وحفل العام الماضي بمبادرة مهمة وهي إطلاق سموه برنامج دبي لإدارة الشركات العائلية الذي يأتي ضمن أعمال مركز دبي للشركات العائلية الذي يعمل تحت مظلة غرف دبي، وبالشراكة مع مركز محمد بن راشد لإعداد القادة. وقال سموه حينها إن البرنامج يستكمل مسيرة البرامج والخطط التطويرية لتعزيز نجاح الشركات العائلية، لما تمثله من ضمانة لنمو مجتمع الأعمال في دبي.

وأضاف أن البرنامج يعد خطوة متقدمة لضمان استدامة واستمرارية الشركات العائلية عبر الأجيال المتعاقبة. وقال إننا نؤمن بأن جوهر الاستثمار المستدام يكمن في تنمية القدرات البشرية والكفاءات الإدارية.

برنامج ((ثبات))

كما أطلق سموه برنامج ((ثبات)) لبناء الشركات العائلية، وهو برنامج طموح طورته وزارة الاقتصاد بهدف إحداث نقلة نوعية جديدة في بيئة أعمال الشركات العائلية بدولة الإمارات.

ويمثل البرنامج محطة مفصلية في دعم وتمكين الشركات العائلية وتحفيزها على تنويع أنشطتها وتوجيه استثماراتها نحو القطاعات الاقتصادية الجديدة بما يتماشى مع الأولويات الوطنية لدولة الإمارات ورؤيتها للأعوام الخمسين المقبلة.

ووضع برنامج ((ثبات)) مستهدفات طموحة تتمثل في تحويل 200 مشروع عائلي إلى شركات اقتصادية كبرى بحلول 2030 تقارب قيمتها السوقية حاجز الـ150 مليار درهم، وتحقق إيرادات سنوية تفوق 18 مليار درهم.

وحفلت أجندة سموه خلال العام الماضي بالعديد من اللقاءات المهمة والتي تستهدف وضع دبي على خارطة الاقتصاد العالمي، حيث التقى مع مسؤولي كبرى الشركات ومنهم بيتر هيرفيك، الرئيس التنفيذي لشركة ((شنايدر إلكتريك))، الرائدة عالمياً في مجال التحول الرقمي لإدارة الطاقة والأتمتة، حيث تناول اللقاء علاقات التعاون التي تجمع دبي ودولة الإمارات بالشركة العالمية والتي تمتد إلى أكثر من 25 عاماً، وآفاق تعزيز هذا التعاون من خلال مقر الشركة في دبي، وما تهيّئه دبي لشركائها من فرص للتوسع والنمو، من خلال بيئة الأعمال الداعمة التي تواصل تطويرها بما يتماشى مع المتغيرات العالمية، ويتوافق مع تطلعات مؤسسات الأعمال العالمية التي تجد في دبي نقطة انطلاق الأمثل لتعزيز تواجدها وبرامجها ومشاريعها في المنطقة.

وأكد سموه خلال اللقاء حرص دبي ودولة الإمارات على توثيق التعاون مع المؤسسات والشركات العالمية المتخصصة في تقديم المنتجات والحلول والتقنيات الداعمة لأهداف التنمية المستدامة، وزيادة الاعتماد على موارد الطاقة النظيفة والمتجددة.

كما التقى سموه مع الرئيس والمدير التنفيذي للاستثمار والشؤون المالية في شركة ((ألفابيت وغوغل))، إحدى شركات التكنولوجيا الرائدة في العالم، روث بورات.

وأكد سموه، خلال الاجتماع، حرص دبي على توثيق علاقات الشراكة والتعاون مع أهم وأبرز شركات ومطوري التكنولوجيا في العالم، إذ تمثل تلك الشراكات ركيزة أساسية تدعم رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، لترسيخ مكانة دبي وجهة نموذجية رائدة لتعزيز وتسريع وتيرة مسيرة الابتكار والتكنولوجيا والتحول الرقمي على مستوى العالم، ونقطة لقاء محورية تجمع صناع ومطوري التكنولوجيا من مختلف أنحاء العالم، للتواصل والتعاون وتبادل المعرفة، والتزامها تزويد مطوري التكنولوجيا بمنصة رائدة لتشكيل ملامح المشهد التكنولوجي العالمي في المستقبل، بما توفره الإمارة من بيئة داعمة تمكن صناع التكنولوجيا ومطوريها من التوسع في أعمالهم، والنفاذ إلى أسواق واعدة في المنطقة.

وافتتح سموه خلال العام الماضي ((إكسباند نورث ستار 2023))، وهو أكبر معرض ومؤتمر للشركات الناشئة على مستوى العالم نظمته غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي.

وأكد سموه أن المعرض يترجم رؤى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في تحويل دبي إلى واحد من أكثر الاقتصادات الرقمية ريادةً في العالم، وزيادة مساهمة الاقتصاد الرقمي في اقتصاد دبي، وتعزيز تنافسيتنا في السوق العالمي واقتصاد المستقبل.

وقال سموه: ((واثقون بقدرة كوادرنا الوطنية المؤهلة على دفع عجلة نمو الاقتصاد الرقمي وترسيخ مكانة دبي مركزاً رائداً لرأس المال الرقمي العالمي، والمساهمة في تطوير حلول مبتكرة تعتمد على التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي)).

إدراجات

وطول السنوات الماضية، قاد سموه سلسلة من الاكتتابات الناجحة لأبرز وأنجح شركات دبي، التي عكست الثقة الكبيرة في المنهج الاقتصادي القوي الذي تنتهجه إمارة دبي، وفي مؤسساتها الكبرى وبنيتها التحتية ذات المستوى العالمي.

فقد أعلن سموه، بصفته رئيس اللجنة العليا لتطوير أسواق المال والبورصات في دبي، عن إدراج 10 شركات حكومية وشبه حكومية في سوق دبي المالي، في خطوة من شأنها دعم القطاع المالي في الإمارة بشكل غير مسبوق، وتحفيز وتيرة النمو فيه لتحقيق المزيد من الإنجازات والنجاحات التي ترسخ مكانة دبي الرائدة بوصفها واحدة من أهم أسواق المال والأعمال في العالم.

ومن أبرز الاكتتابات العامة الأولية في سوق دبي المالي، التي أشرف عليها سمو نائب حاكم دبي، اكتتاب هيئة كهرباء ومياه دبي ((ديوا))، الذي حقق طلباً قوياً، وإقبالاً استثنائياً من جانب المستثمرين المحليين والدوليين، باعتباره أكبر اكتتاب عام في الإمارات.

كما قامت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي ((إمباور)) بإدراج جزء من أسهمها للتداول في سوق دبي المالي، في خطوة مهمة لتنفيذ رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، بشأن عملية تطوير أسواق المال والبورصات في دبي، وتعزيز مسيرة التنمية الاقتصادية في الإمارة، وترسيخ مكانتها مركزاً اقتصادياً عالمياً.

كذلك رحب سوق دبي المالي بإدراج أسهم شركة ((سالك))، المشغل الحصري لبوابات التعرفة المرورية في دبي، في إطار الخطوات المتسارعة لتنفيذ استراتيجية تطوير الأسواق المالية في دبي عبر طرح حصص في 10 مجموعات رائدة.

صناع السوق

كما أعلن سموه عن تأسيس شركة ((إكس كيوب)) لتنظيم وتسهيل عمل شركات صناع الأسواق في سوق دبي المالي، وذلك كجزء من استراتيجية لجنة تطوير أسواق المال والبورصات في دبي، الهادفة إلى مضاعفة قيمة الأسواق المالية في الإمارة إلى ثلاثة تريليونات درهم خلال المرحلة المقبلة.

وتهدف الشركة إلى استخدام وتطوير الخوارزميات والتقنيات الحديثة، لدعم أنشطة صناعة السوق والتداول عالي الوتيرة للأسهم النقدية والمشتقات المالية المدرجة في الأسواق المالية المحلية لدولة الإمارات.

واعتمد سموه استراتيجية محاكم مركز دبي المالي العالمي الجديدة للأعوام (2022 ـــ 2024)، والتي تستهدف تطوير منظومة دعم قضائي وتحقيق عدالة أكثر إنجازاً عالمياً ووفق منظومة عمل متطورة توظف أحدث التقنيات الحديثة في الإجراءات والمعاملات.

وتركز الاستراتيجية على اتباع أعلى معايير الجودة في إنجاز الأعمال، من خلال 4 ركائز رئيسة، هي التميّز القضائي، والتميّز في توفير الخدمات المختلفة، والاعتماد على بنية تحتية توفر أحدث الوسائل التقنية في التواصل. وأطلق سموه محكمة خاصة بالتركات؛ للنظر في كافة دعاوى وطلبات التركات أمام جهة قضائية واحدة، ووفق إطار زمني محدد، وتندرج ضمن محاكم دبي؛ في سياق عملية التحديث المستمرة لمنظومة القضاء النوعي في دبي، والمساعي الرامية لجعل نظام التقاضي فيها الأفضل على مستوى العالم.

وأطلق سموه ((قمة دبي للتكنولوجيا المالية))، بهدف رسم ملامح مستقبل القطاع المالي العالمي، وفي ترجمة لرؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، بتحويل دبي إلى مركز عالمي للابتكار، وتأكيد إسهامها كقوة دفع ذات تأثير إيجابي ملموس في تطوير مستقبل واعد للقطاع المالي على مستوى العالم.

وكشف التقرير السنوي لعام 2022 عن تحقيق وزارة المالية لمجموعة من الإنجازات المهمة؛ منها اعتماد موازنة الاتحاد للسنة المالية 2023 بما يدعم التنمية المستدامة ضمن مختلف القطاعات الحيوية في الدولة، والمشاركة الناجحة في الاجتماعات الدولية مثل اجتماعات مجموعة العشرين والاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، بالإضافة إلى عملها على تأسيس نظام ضريبة الشركات في الدولة، فضلاً عن إطلاقها للسندات الحكومية المقومة بالدرهم الإماراتي.

وبهذا الاستعراض، تتلخص أبرز المبادرات والاستراتيجيات التي قام سموه بإطلاقها خلال السنوات الماضية، ويتبين لنا عظم المسؤوليات والملفات التي يديرها سموه بكل حكمة واقتدار، خاصة فيما يتعلق بالنواحي المالية لإمارة دبي، حيث استطاع سموه إحداث طفرة حقيقية في القطاعات المالية، انعكست هذه الطفرة على اقتصاد دبي بشكل عام، وارتقت به إلى مستويات من الصعب لأية مدينة أخرى بلوغها في الفترة نفسها.

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