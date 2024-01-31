«تنفيذي دبي»: حمدان ومكتوم بن محمد مسيرة عامرة بالنجاحات والإنجازات

أكد أعضاء المجلس التنفيذي لإمارة دبي أن رؤى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تجسدت في مسيرة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، وأن قرارات سموهما تمثل علامة فارقة وخير سند في تنفيذ إرادة قائد ملهم فذ، وتنمية العقول وتمكين الكفاءات، والإدارة الفاعلة والحوكمة الرشيدة.

فكر استثنائي

وتقدم معالي عبدالله محمد البسطي الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي بالتهنئة إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، بمناسبة الذكرى السادسة عشرة لتولي سموه ولاية العهد في إمارة دبي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، لتولي منصب نائب حاكم إمارة دبي، في الأول من فبراير عام 2008، التي تمثل علامة فارقة في مسيرة دبي، جسدت رؤى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وفكر سموه الاستثنائي القائم على الاستثمار بالطاقات الواعدة، فسموهما خير سند في تنفيذ إرادة قائد ملهم فذ، وتحويل رؤيته إلى واقع بأن تكون دبي تلك الحاضرة العالمية المتقدمة التي يقصدها الناس من كل أنحاء العالم للعيش والعمل والزيارة)).







وأضاف معاليه: ((في هذه الذكرى، نستحضر منجزات سموهما التي يشهد لهما القاصي والداني لما حققاه من الارتقاء بالعمل الحكومي إلى منظومة حكومات المستقبل المبنية على تنمية العقول وتمكين الكفاءات، والإدارة الفاعلة والحوكمة الرشيدة، وتبني الريادة والتميز كنهج وثقافة في كل المشاريع والمبادرات التي عززت مكانة دبي على خارطة العالم الحديث، وجعلتها مرجعية يحتذى بها في كل المجالات من جودة الحياة إلى الاقتصاد والسياحة وصولاً إلى المال والأعمال، لتكون دبي بلا منازع مدينة الحاضر والمستقبل)).

تحقيق التوجهات

وأكد معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي أن الثقة والمسؤولية التي أولاها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، إلى سموهما، كانت وما زالت انطلاقة قوية لتحقيق التوجهات الاستراتيجية والأجندات الوطنية والتطلعات الطموحة، حرصاً من سموهما على تعزيز المسيرة الريادية لإمارة دبي، والارتقاء بجودة حياة أبنائها، مستشهداً معاليه بقول صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ((الأجندة الاجتماعية لها مستهدفات واضحة... وبرامج معتمدة... وميزانيات مخصصة... وسيتابعها أبنائي حمدان ومكتوم وأحمد وإخوانهم... وهم أحرص الناس على أسرة دبي الكبيرة التي نشأوا فيها وأحبوها... وتربطهم بها أواصر المحبة والمودة والدم)).







وقال معاليه إن جهود سموهما وحرصهما على تنفيذ التوجهات السديدة والرؤى المستقبلية، عزز الإنجازات الوطنية التي شملت كل القطاعات في الدولة، وتخطت في تميزها وريادتها المستوى المحلي إلى المستوى الإقليمي والدولي، وساهمت في ترسيخ مكانة دبي بوصفها مقصداً للعمل والاستثمار والعيش، ووجهة للباحثين عن الفرص والطامحين للمستقبل بما وفرته من أمن وأمان وازدهار وتطور ورفاهية وتقدم في الخدمات.

رؤية ثاقبة

ورفع معالي مطر الطاير المفوض العام لمسار البنية التحتية والتخطيط العمراني وجودة الحياة، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى سموهما.







وقال معاليه: شهد العمل الحكومي في إمارة دبي، منذ تعيين سموهما، تطوراً نوعياً في منهجية وآلية عمل المجلس، وتطوير عمل الهيئات والدوائر الحكومية بما يحقق رؤية الإمارة وخطتها الاستراتيجية، مشيراً إلى أن سموهما يتابعان العمل الحكومي عن كثب، ويوجهان الهيئات والدوائر الحكومية لتحقيق رؤية الإمارة وخطتها الاستراتيجية، كما يتابع سموهما سير العمل من خلال الزيارات الميدانية والتقارير الدورية عن أداء المؤسسات الحكومية.

نجاحات وإنجازات







ورفع معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى سموهما بالمناسبة. وقال معاليه إن النجاحات والإنجازات التي حققتها دبي تحت قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، وتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ومتابعة سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، جعلت منها نموذجاً عالمياً في الحوكمة الرشيدة والكفاءة والابتكار والعمل الحكومي المتميز، ورسخت مكانتها ضمن أفضل مدن العالم تتصدر مؤشرات التنافسية العالمية في مختلف الميادين.

مدينة متكاملة

وأوضح عوض صغير الكتبي المدير العام لهيئة الصحة بدبي، أن المكانة التي وصلت إليها دبي، بوصفها من المدن الأسرع نمواً في العالم، تجسد حكمة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ونظرة سموه الثاقبة في اختيار سموهما، لقيادة التحولات الاستثنائية التي تشهدها دبي نحو المستقبل، ونحو المزيد من الازدهار والرخاء.







وأضاف: لقد نهل سموهما من فكر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ومن رؤيته بعيدة المدى، ومن هنا قاد سموهما دبي إلى مدن الصفوف الأولى، لتكون في طليعة مدن المال والأعمال والاقتصاد الأكثر تطوراً، وهي نموذج المدينة الحديثة المتكاملة إضافة لكونها مدينة الإبداع والابتكار والعيش الرغد والرفاهية والسعادة، التي يتطلع إليها الجميع.

نقلات نوعية







وأضاف داوود الهاجري مدير عام بلدية دبي: عمل سموهما على متابعة تنفيذ وترجمة رؤى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وحققت دبي بفضل المتابعة الحثيثة نقلات نوعية وإنجازات استثنائية، زادت من مكاسبها الريادية وعززت موقعها العالمي كمركز تجاري، واقتصادي، ومالي، وسياحي.

مسيرة حافلة

ولفت أحمد درويش المهيري مدير عام دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي إلى أن مسيرة سموهما خلال 16 عاماً حافلة بالعطاء والريادة والطاقة والإنجاز، إذ شهدت ممارسات مستدامة تضمن تعزيز جودة حياة ورفاه المواطنين في دبي، والنهج المستمر في تقديم خدمات استثنائية للمواطنين والمقيمين والزوار، بما ينعكس على ريادة الوطن وسمعته الدولية، وعلى صعيد الأمن والاقتصاد، والأعمال والسياحة والخدمات.







وأضاف: لعل الشاهد على أحداث التاريخ يتلمس إنجازات سموهما طوال هذه الفترة، في الصعد كافة، مسطرين تاريخاً وطنياً حافلاً بالعطاء والإنجاز، أبرزه متابعة سموهما لخطة دبي الحضارية 2040، التي ترسم خريطة مستقبلية متكاملة للتنمية العمرانية المستدامة، محورها الرئيسي الإنسان والارتقاء بجودة الحياة في دبي، خلال العشرين عاماً المقبلة، ومواصلة الطموح، وجعل التميز هدفاً راسخاً في حاضر ومستقبل الإمارة. وتابع المهري: سموهما قيادة شابة تبني مستقبل وطن وتعزز من ريادته عالمياً، تؤمن بالعمل وتواجه التحديات، ترفع شعار ((لا مستحيل))، هدفهما سعادة الإنسان قبل المكان، وتحقيق رخائه ورفاهيته، بما يتوافق مع احتياجات المجتمع، ويكفل لأفراده مستقبلاً يرقى إلى مستوى الطموح.

مناسبة وطنية

وقال الدكتور سيف غانم السويدي مدير عام محاكم دبي: في هذا اليوم المميز، الذي يحمل في طياته الذكرى السادسة عشرة، نتقدم بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى سموهما، وإلى دولة الإمارات قيادة وشعباً بهذه المناسبة الوطنية، التي تمثل علامة فارقة في مسيرة إمارة دبي، حيث ترسخت خلالها التحولات الإيجابية بفضل الرؤية الحكيمة، وتحت قيادة سموهما، نشعر بفخر عميق واعتزاز للإنجازات الرائعة التي شهدتها إمارتنا العظيمة خلال هذه الفترة المميزة، التي تعكس التكامل والاستمرارية في العمل الرائد لتحقيق تطلعات المجتمع ودعم ركائز التنمية المستدامة، حيث لا يمكن تجسيد مسيرة النجاح والتطور في إمارة دبي إلا بدعم لا محدود من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الذي يظل رمزاً للحكمة والإلهام، وتحدياً للصعاب من أجل تعزيز ركائز الاستدامة والابتكار.







وأضاف: إننا نجدد اليوم التزامنا بدعم رؤية إمارة دبي، ونعبر عن تفاؤلنا بمستقبل مشرق ومزدهر تحت ظل قيادتنا الحكيمة، ويبقى النجاح هدفنا الرئيسي، ونتطلع إلى مزيد من الإنجازات البارزة في خدمة الوطن.

صدارة وريادة

وقال الدكتور لؤي محمد بالهول، مدير عام دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي: على امتداد سنوات من صناعة الصدارة والريادة، وإرساء مقومات التفرد والتنافسية العالمية، استطاع سموهما أن يستكملا مسيرة التنمية في مختلف قطاعاتها بالإمارة، بتخطيط طموح واع بالأهداف، وعزيمة تؤمن بألا مستحيل على أرض دبي، واستراتيجيات علمية مدروسة في رسم مسارات التطور النوعي، مستضيئين في درب التميز بقيم القيادة الملهمة والإدارة الإبداعية في مدرسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.







وأشار الدكتور بالهول إلى أن سموهما سيظلان بقيمهما الإنسانية والوطنية قدوة رفيعة في الولاء للوطن الذي يرسخه العطاء المتفاني، والرؤية التي تجسدها العزيمة والإرادة، والشغف الذي يحفز همم المخلصين لكل إنجاز، والنهوض بالمسؤولية التي يلبي بها أبناء الوطن نداءه إخلاصاً ووفاءً له ولقادته، ليقدما في كل خطوة نوعية يحققانها لوطنهما وشعبهما، درساً ملهماً للجميع، وتأكيداً عملياً على أن مستقبل الأوطان مرهون بعزائم الشباب، وأن العمل هو سبيل كل ارتقاء وتطور.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز