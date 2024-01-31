حمدان بن محمد.. قيادة طموحة وإرادة لا تعرف المستحيل

يقود سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، مسيرة تطوير العمل الحكومي ومستقبل الإمارة، مستنداً إلى النهج والمدرسة القيادية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، التي استقى منها سموه الحكمة والحنكة، وعشق التحديات، وبلوغ القمم، واستشراف المستقبل، ورسخ سموه مكانة الإمارة في سباق التنافسية العالمية، وعزز ريادتها في مجال الجاهزية للمستقبل، وتقديم أفضل الخدمات الحكومية على مستوى المنطقة والعالم، ترجمة لرؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في أن تكون دبي المدينة الأفضل عالمياً في جودة وسهولة الحياة.

مناسبة سنوية

وتصادف اليوم الذكرى السادسة عشرة لتولي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولاية العهد في إمارة دبي، بموجب المرسوم الذي أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، في الأول من فبراير من عام 2008.

وتعد هذه الذكرى، مناسبة سنوية لقيادة شابة طموحة، تؤمن بالعمل ومواجهة التحديات، وتبني على الإنجازات، وتجسد الأمل بمستقبل واعد، ممهور بإنجازات كبيرة، جعلت الإمارة في صدارة مؤشرات التنافسية العالمية في الكثير من المجالات.

وبدأت معالم هذه الإنجازات تتضح منذ رئاسة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم للمجلس التنفيذي في الثامن من سبتمبر 2006، حيث كانت بصمات سموه جليلة، ولا تزال في جميع مجالات العمل، عبر عمل يومي لا ينقطع، وإرادة صلبة لا تعرف المستحيل، ومبادرات خلاقة، وقرارات وتوجيهات مباشرة، ركيزتها الأساسية سعادة الوطن والمواطن، وتحقيق رخاء المواطنين ورفاهيتهم، والوصول بدبي إلى المراكز الأولى في جميع المجالات، وجعلها وجهة عالمية أولى في الاستثمار والأعمال والجذب السياحي وصناعة الأمل لملايين الشباب.

مدرسة قيادية

ويعد سموه قائداً تخرج في مدرسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، المتفردة عالمياً في الإدارة والقيادة، واستلهم منذ توليه ولاية العهد، رؤية والده، ونهل منها فنون الإدارة، ونهج القيادة، والعمل بروح الفريق الواحد، وتعزيز البيئة الإيجابية، وتحقيق المركز الأول، لتعزيز المكانة العالمية للإمارة على خارطة التنافسية، إذ يقول سموه: ((تخرجت من مدرسة محمد بن راشد، وتعلمت، وما زلت أتعلم منه كل يوم، كما أحرص على الاستنارة بآراء وتوجيهات سموه في كثير من الأمور الاستراتيجية، فهو مثل أعلى لي، ولجميع أبناء الوطن، في مواجهة التحديات، وفي التصميم على تحقيق الهدف)).

وظهرت بصمات سموه واضحة، بعمل يومي متواصل، وإرادة صلبة لا تعرف المستحيل، وقاد سموه رئاسة المجلس التنفيذي، الذي مضى بدبي لتتبوأ مركز الصدارة، بمشاريع حكومية تطويرية ألهمت العالم، وارتبط اسم سموه بالابتكار والإبداع وصناعة المستقبل، والتحوّل الذكي، وريادة الفضاء الرقمي، وشغف تحقيق التميز في المجالات كافة، وصولاً إلى تحقيق ((الرقم واحد)).

نهج شمولي

وتتبنى رؤية سموه نهجاً شمولياً في التنمية، تركز أبرز محاوره على بناء وتفعيل قدرات الشباب للمشاركة بفعالية في عملية التنمية، والاستثمار في كل ما من شأنه تعزيز الرفاه الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين.

قائد ملهم

أسند صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد، في الثامن من شهر سبتمبر من عام 2006، منصب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، حيث بات سموه يقود ويلهم فريق عمله الحكومي، لتحقيق رؤية وتطلعات القيادة الرشيدة، وجعلها واقعاً ملموساً، وتحقيق السعادة لمواطني الإمارة وقاطنيها، من خلال الإشراف على وضع خطط التنمية الاستراتيجية الشاملة ومتابعة تنفيذها، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة لدبي، وترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً على صعيد المال والأعمال والتجارة والسياحة والخدمات، والوصول بها إلى مراكز متقدمة في سباق الريادة العالمية.

متابعة مستمرة

وبعد تولي سموه ولاية العهد في دبي، تنامت مسؤوليات سموه، حيث بات دوره أكثر شمولية لتحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، من خلال تولي مسؤولية أهم الملفات الرئيسة في الإمارة، وترسخت لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، مكانة رفيعة كقائدٍ يجمع بين القدرات القيادية الفريدة، وسمات التواضع والبساطة والكرم، ما أكسبه منزلة متميزة في قلوب المواطنين والمقيمين، على حد سواء، حيث يحرص سموه على متابعة شؤون وقضايا الناس وهمومهم بالتواصل المباشر معهم، كما يحرص، وبشكل دائم، على الالتقاء بالمواطنين من دون أي حواجز أو قيود، والعمل على متابعة شؤونهم وقضاياهم، مجسداً نموذجاً يُحتذى به في القيادة، يعكس المعنى الحقيقي للقائد الذي يعزز العمل بروح الفريق الواحد.

الإدارة والقيادة

واكتسب سموه المعرفة والخبرة، وخاض تجارب متنوعة منذ سنوات طفولته وشبابه الأولى، بقربه الدائم من مركز صناعة القرار، حيث نهل سموه مهارات القيادة والإدارة الحكومية من معين صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، حيث حرص سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد على الدوام على الوجود في مجلس والده ومرافقته في جولاته المختلفة، وهذا بدوره أسهم في تعزيز مهارات وقدرات سموه في فنون القيادة والإدارة.

تلقى سموه دراسته الابتدائية والثانوية في مدرسة راشد الخاصة في دبي، قبل التوجّه إلى بريطانيا لاستكمال دراسته، حيث تخرج في عام 2001 من أكاديمية ((ساند هيرست)) العسكرية الملكية، وهي إحدى أعرق الكليات العسكرية في العالم.

ويتسم سمو ولي عهد دبي، بسمات أسهمت في صياغة شخصيته، وبلورت رؤيته، وجعلت الحياة العسكرية التي عاشها خلال دراسته في الأكاديمية، الانضباط والالتزام سلوكاً معتاداً لديه، إذ يقول سموه: ((ما يتعلمه المرء في الكليات العسكرية العريقة، مثل ساند هيرست، يتمحور حول قيم الانضباط والمسؤولية والالتزام، وهي قيم حيوية يحتاجها الإنسان في حياته العملية والخاصة، إذا كانت تترتب عليه مسؤوليات كبيرة)).

كما أسهمت الرياضات العديدة التي يمارسها سموه بانتظام، وعلى رأسها الفروسية، في تعزيز سمات الصبر والدأب التي يتمتع بها.

ويعد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد قائداً شغوفاً بفنون الإدارة والتميّز، وتحقيق المركز الأول، كما أن سموه فارس لا يشق له غبار في مضامير سباقات الخيل، لا سيما في سباقات القدرة والتحمل، وشاعر ملهم متمكن في حضرة القصيدة، يشار له بالبنان، ورياضي من الطراز الأول، وداعم الفنون والثقافة والتراث.

تنمية

وأصدر المجلس التنفيذي لإمارة دبي، في ظل قيادة سموه، العديد من القرارات الهامة، واعتمد سياسات ومبادرات أسهمت في تسريع زخم النمو والتطور في الإمارة، وأشرف سموه على وضع وإرساء العديد من خطط التنمية المستدامة في دبي، التي أسهمت في الارتقاء بمستوى الحياة فيها، وعززت مكانتها ضمن صدارة أبرز المدن الصاعدة في العالم.

وحرص سموه على إطلاق العديد من المبادرات والمشاريع التي عززت المسيرة التنموية للإمارة، ورسخت ريادتها عالمياً، من بينها: تعميم نموذج دبي للخدمات الحكومية على كافة الخدمات التي تقدمها الحكومة المحلية، بناء على توجيهات سموه، وحققت هذه المبادرة منذ تدشين النموذج في 2010، نتائج سباقة، كما أطلق سموه، برنامج حمدان بن محمد للخدمات الحكومية في عام 2013، ليكون حجر الأساس لتطبيق مبادرة الحكومة الذكية، والمسار الأساسي لتحويل حكومة دبي من حكومة متميزة إلى حكومة مستقبلية أيضاً، تحقق الرقم واحد، وفق تطلعات القيادة، وفي 2020، أطلق سموه رؤية جديدة للخدمات الحكومية من خلال ((خدمات 360))، التي تعد أجندة عمل جديدة في الإمارة، لمضاعفة ومتابعة جهود التحسين والوصول للقمة والحفاظ عليها.

كما أطلق سموه مبادرة ((مجتمعي... مكان للجميع))، بهدف تحويل الإمارة بالكامل إلى مدينة صديقة لأصحاب الهمم، ولدعم وتعزيز جهود الإمارة في مجال تمكين أصحاب الهمم، وتعظيم مشاركتهم ودمجهم في المجتمع

. وفي ديسمبر 2021، حققت الإمارة إنجازاً نوعياً، يضاف إلى إنجازاتها، والمتمثل في نجاح الحكومة في التحوّل إلى ((لا ورقية)) بالكامل، وأطلق سموه في يوليو 2016، مبادرة ((مسرعات دبي المستقبل))، ومبادرة ((يوم لدبي)) في ديسمبر 2017.

كما أطلق سموه حملة ((مدينتك تناديك))، للتطوع في مارس 2020، عبر تطبيق ((يوم لدبي))، لإتاحة المجال أمام كافة أفراد المجتمع، للمشاركة في عدد من الأنشطة التطوعية، كلٌ في مجال خبراته ومعارفه.

ملفات استراتيجية

وقد حققت حكومة دبي، المزيد من الإنجازات والنجاحات، وسارت بخطى سريعة وواثقة، مستندة إلى توجهات ومتابعة سموه الشخصية لشؤون الإمارة والجهات الحكومية، الأمر الذي مكّن المجلس من تحقيق الكثير من الخطط والمشاريع التطويرية، في مقدمها الإشراف على اعتماد وتنفيذ خطة دبي الاستراتيجية، واعتماد خطط القطاعات الاستراتيجية.

ويتابع سمو ولي عهد دبي العديد من الملفات الاستراتيجية في الإمارة، بتكليف من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بالإشراف على تنفيذ بنود وثيقة الخمسين، ويحرص سموه على المتابعة الدائمة، لضمان التطبيق الأمثل لبنود الوثيقة على نحو يتماشى مع غاياتها الطموحة، إذ يطلع سموه على نتائج الإنجاز المتحقق في البرامج المنضوية تحت بنود وثيقة الخمسين التسعة، والتوجيه بتنفيذ بنود الوثيقة لتحقيق الأهداف المرسومة فيها، فيما يحث سموه دائماً على المزيد من الجهد والإبداع في طريقة التفكير، ويحرص سموه على المتابعة الميدانية لعمليات التطوير في الإمارة لمختلف المشاريع، وفق استراتيجية دبي التنموية والطموحة، التي تضع مصلحة المواطن وراحة المقيم وسعادة الزائر في مقدم أولوياتها.

كما يشرف سموه على قيادة ملفات عديدة، تسهم في تعزيز تنافسية دبي عالمياً، وقوة اقتصاد الإمارة، وتوجهاتها المستقبلية، ويقود منظومة تطوير العمل الحكومي ومشروع تحويل دبي إلى المدينة الأذكى عالمياً، وإلى مركز للاقتصاد العالمي الجديد.

دور بارز

ويضطلع سمو ولي عهد دبي بدور بارز في تحقيق الرؤية التنموية والمستدامة، حيث كان وراء وضع وإرساء العديد من خطط التنمية المستدامة في الإمارة، من أهمها: خطة دبي 2021، استراتيجية دبي للابتكار، مبادرة دبي المدينة الأذكى عالمياً، اعتماد مشروع تطوير الخطة الاستراتيجية لإمارة دبي 2030، لتكون بمثابة البوصلة التي توجه مسيرة الإمارة نحو المستقبل بخطى واثقة، للارتقاء بمختلف نواحي الحياة، والوصول بها إلى مراكز متقدمة في سباق الريادة العالمية، وتعتمد في جوهرها على الإبداع والحلول المبتكرة، استلهاماً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للمكانة المنشودة للإمارة في المستقبل، واستراتيجية دبي للميتافيرس، الهادفة إلى ترسيخ مكانة دبي ضمن أفضل 10 مدن في الاقتصادات الرائدة في مجال ((الميتافيرس)).

رؤية استباقية

ويترأس سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد، اللجنة العليا لتكنولوجيا المستقبل والاقتصاد الرقمي، التي تعمل على ترجمة الرؤية الاستباقية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في ترسيخ مكانة دبي عاصمةً للاقتصاد الرقمي، ومركزاً رائداً لابتكار نماذج العمل التحولية، والمفاهيم التكنولوجية المتقدمة، وتوظيفها، واعتمادها في مختلف القطاعات الحيوية التي تمس حياة الأفراد.

كما يترأس سموه اللجنة العليا للتنمية وشؤون المواطنين، والتي تعد انعكاساً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الرامية إلى تسريع وتيرة تنمية المواطنين في دبي، وفق منهجية شاملة، تتضمن الاستقرار الاجتماعي والأسري والسكاني على المدى الطويل، ورفع جودة حياة المواطنين، وتعزيز رفاهيتهم، وتوفير فرص تنموية للشباب.

ويؤكد سموه أن دبي ماضية قدماً في الطريق نحو المستقبل، الذي حدد ملامحه بدقة وحكمة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وتصر على بلوغ المركز الأول، والحفاظ على مواقع الصدارة في مختلف مؤشرات التنافسية العالمية، وضمن شتى المجالات، تعزيزاً لريادة الإمارة، ومكانتها كنموذج تنموي أساسه بناء الإنسان، تتصدر أولوياتها السعادة والأمن والاستقرار.

نموذج عالمي

وبات العمل الحكومي في دبي نموذجاً عالمياً مستداماً، يحتذى به، ترجمة لرؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ومتابعة سمو ولي عهد دبي المستمرة لفريق عمله، الذي يقوده لتقديم أفضل الخدمات، وتحقيق سعادة أفراد المجتمع، وهذا ما يجسده التطور الكبير الذي تشهده دبي، وما تقدمه من خدمات نوعيه مبتكرة، تصنع الفرق في كفاءة العمل الحكومي.

ويحرص سمو ولي عهد دبي على تمكين القدرات الوطنية الشابة، وتفعيل دورها للمشاركة بفعالية في عملية التنمية، والاستثمار في بناء جيل الشباب، وتوفير البيئة الملائمة والمحفزة على الإبداع والابتكار، لإطلاق إمكاناتهم، وتعزيز قدراتهم في تطوير منظومة العمل الحكومي، وقيادة مسيرة الريادة في المستقبل، بما يعزز الرفاه الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين، وهو ما يتجسد في التركيز على تطوير البنية الأساسية في قطاعات التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية والرياضة، ويؤمن سموه بقدرات الشباب، باعتبارهم أساس المستقبل، حيث يقول سموه: ((إن الاستثمار في بناء الإنسان وتسليحه بالعلم والمعرفة، كان وسيظل من أهم أسس بناء المجتمعات وتنميتها وديمومتها، وإن حكومة دبي تلتزم بتوفير كافة الممكنات لدعم وتمكين المتفوقين، ليكونوا قيادات وطنية مؤثرة، تكمل مسيرة الإنجازات التي تعزز مكانة دبي الريادية عالمياً)).

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