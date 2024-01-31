حمدان بن محمد.. فارس الشباب عاشق التحدي

حقق سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، ملهم الفرسان، وعاشق التحدي، العديد من الإنجازات في مختلف الرياضات، خصوصاً الفروسية، ويتمتع سموه بمميزات متفردة، ورؤية استراتيجية نهلها من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، حيث تتلمذ على يديه، واكتسب منه الكثير من الصفات القيادية.

ولم تأتِ إنجازات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم من فراغ، إذ دخل سموه إلى بطولات القدرة المحلية والعالمية، بفضل قدراته العالية وتمرسه، حيث تمكن من الفوز بلقب بطولة العالم للقدرة، والتي أقيمت في نورماندي بفرنسا 2014، كما توج مرتين بطلاً لمونديال القدرة العسكرية في البحرين 2012، والإمارات 2014، بالإضافة إلى تحقيق سموه لقب كأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة مرتين على التوالي.

وحقق سموه في عام 2020 إنجازاً جديداً، تمثل في الفوز بلقب النسخة الثانية من كأس خادم الحرمين الشريفين للقدرة، والذي أقيم في محافظة العلا، بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، ولم تمنع مشاغل سموه العديدة من المشاركة في سباقات القدرة، ودعم الفرسان وتوجيههم لتطوير مستواهم، وتحقيق أروع الإنجازات محلياً وعالمياً.

فارس التحديات

وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم فارس التحديات الصعبة، إذ انتزع سموه أرفع الألقاب، ويعد فوز سموه ببطولة أوروبا في كومبين 2005 أبلغ دليل على ذلك، حيث استطاع انتزاع اللقب بجدارة في اللحظات الحاسمة عند خط النهاية.

كما أطلق سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم مهرجان سموه للقدرة، والذي يقام سنوياً في مدينة دبي الدولية بسيح السلم، والذي ينقسم إلى 4 سباقات، وهي سباق السيدات، سباق الإسطبلات الخاصة، والاشتراك الفردي، سباق ((اليمامة)) للأفراس، وكأس ولي عهد دبي للقدرة.

نبوغ مبكر

وظهر نبوغ الفارس سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم مبكراً، منذ بلوغه سن الثامنة، وبعد صقل مهاراته، واكتساب المزيد من الخبرة كان ظهوره الأول على ساحة سباقات القدرة في موسم 1994 - 1995، حيث احتل المركز الثامن، ثم حل خامساً في البطولة الثانية. وواصل سموه عروضه الرائعة في سباقات القدرة، وخطف الأضواء في سباقات التحدي الصحراوي الرابع للقدرة في 15 أبريل 1995، واحتل المركز الرابع، برغم صغر سنه، كما واجه فرساناً يفوقونه خبرة، وأظهر سموه نجومية مبكرة في منطقة الوثبة في 15 يناير 1998، خلال مشاركته في سباق القدرة والتحمل، كأصغر المشاركين سناً، واحتل سموه المركز الرابع آنذاك، ممتطياً صهوة الجواد ((برق))، بفارق 25 ثانية عن البطل.

اليوم الوطني

وانتزع الفارس سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، في 3 يناير 2002، لقب سباق كأس اليوم الوطني للقدرة، لمسافة 120 كم، ممتطياً صهوة الجواد ((متعود))، قاطعاً مسافة السباق في زمن قدره 6.08.34 ساعات.

وفي 31 يناير 2002 توج سموه بطلاً لسباق سمو الشيخ راشد بن حمدان آل مكتوم لمسافة 120 كم، مسجلاً زمناً قدره 5.23.50 ساعات، ونال سموه في 21 مارس 2002، لقب بطولة كأس العالم ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ الإمارات 2002 للقدرة لمسافة 130 كيلو متراً، بمشاركة 159 فارساً من أبرز الفرسان في العالم.

ألقاب ذهبية

وعلى الصعيد الخليجي حقق الفارس سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الفوز بالميدالية الذهبية للفرق، في بطولة الألعاب الآسيوية للقدرة في الدوحة يوم 17 ديسمبر 2006، وحقق سموه إنجازاً تاريخياً، يسجل في تاريخ سباقات القدرة العربية، عندما تمكن من الفوز في 3 سباقات متتالية بجدارة واقتدار.

وكانت البداية بالفوز بلقب سباق كأس صاحب السمو رئيس الدولة للقدرة، لمسافة 160 كيلو متراً في 16 فبراير 2008، وبعدها نال سموه لقب سباق بطولة قطر الدولية للقدرة في اليوم الأول من مارس 2008، ثم لقب بطولة كأس ملك البحرين للقدرة لمسافة 120 كيلو متراً في الخامس من مارس 2008.

واحتفظ سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم بلقب كأس ملك البحرين للقدرة للعام الثاني على التوالي، عندما توج بطلاً للسباق في مارس 2009، كما احتفظ سموه بلقب مونديال القدرة العسكرية، عندما فاز بلقبه في سيح السلم مارس 2014، وكان سموه فاز باللقب الأول في البحرين 2012، ويعد هذا إنجازاً عالمياً مشرفاً، حيث قدم سموه عرضاً رائعاً مع الجواد ((عقاب)).

وقاد سموه فرسان الإمارات للفوز بلقب بطولة الفرق في دورة الألعاب العربية الثانية عشرة، التي أقيمت لمسافة 120 كم في الدوحة 17 ديسمبر 2011. وفي العام 2015 توج سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم بطلاً لبطولة كأس الخليج للقدرة والتحمل للخيل، التي أقيمت في الكويت.

وتشهد الميادين العربية للفارس سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، بإنجازاته الباهرة الحافلة بالألقاب والذهب، حيث حقق فوزاً رائعاً في 5 مايو 1999، عندما انتزع لقب سباق تدمر للقدرة في سوريا، لمسافة 120 كيلو متراً، وامتطى سموه صهوة الجواد ((فيرموث)).

وتقاسم سموه مع والده فارس العرب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لقب سباق بطولة سوريا للقدرة لمسافة 120 كيلو متراً، الذي أقيم يوم 31 مايو 2008، كما ظفر سموه بلقب سباق وادي رم الدولي للقدرة لمسافة 120 كم، الذي أقيم يوم 14 ديسمبر 2002.

المضامير العالمية

ولم تغب إنجازات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم عن المضامير المحلية والعالمية، إذ يعتبر سموه من أبرز مالكي الخيول، وسطر بحروف الذهب اسمه في أغلى سباقات الخيل وأصعبها في العالم، معززاً رصيده الكبير من الألقاب والأمجاد.

ووضع سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم بصمة كبيرة في الفروسية، وتقدمت خيول سموه الصفوف، ونالت الألقاب، وأبرزها ((برنس بيشوب))، الذي ظفر بلقب كأس دبي العالمي 2015، وملك سباقات الميل الأوروبية المعتزل ((بالاس بيير))، الذي حقق 9 انتصارات من أصل 10 مشاركات في سباقات الميل، أبرزها سباق ((سانت جيمس بالاس ستيكس)) لمسافة 1600 متر ((الفئة الأولى)) في مهرجان ((رويال آسكوت))، وسباق ((لوكينغ ستيكس)) لمسافة 1600 متر ((الفئة الأولى))، على مضمار ((نيوبري)) في إنجلترا، وسباق ((كوين آن ستيكس)) لمسافة 1600 متر ((الفئة الأولى))، بمهرجان ((رويال آسكوت))، وسباق ((بري جاك لو ماروا)) مرتين على التوالي في فرنسا، بالإضافة إلى فوز ((بالاس بيير)) بلقب جائزة خيول السنوات الثلاث، خلال حفل جوائز كارتييه الأوروبية للسباقات.

مبادرات

وشكلت مبادرات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، التي شملت كل المجالات الرياضية، أكبر حافز لأفراد المجتمع لممارسة الرياضة، التي تؤسس لمجتمع فاعل وصحي ونشيط، قادر على تجاوز التحديات وصنع الإنجازات، وأبرز مبادرات سموه هي ((تحدي دبي للياقة))، التي أطلقها للمرة الأولى العام 2017، وتهدف إلى تشجيع جميع سكان دبي وزوارها على ممارسة الرياضة يومياً، لمدة 30 دقيقة، على مدى 30 يوماً، ويحرص سموه سنوياً على المشاركة في الفعاليات، إذ شارك سموه في ((تحدي دبي للدراجات الهوائية))، ضمن مبادرة تحدي دبي للياقة 2020، حيث تحول شارع الشيخ زايد إلى مسار مفتوح لركوب الدراجات الهوائية، وسط مشاركة الآلاف من كل الجنسيات والأعمار.

تحدي الجري

كما تقدم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم 226 ألف مشارك في الدورة الخامسة من ((تحدي دبي للجري))، في أكبر تجمع عالمي للجري، الذي أقيم العام الماضي في ختام ((تحدي دبي للياقة)).

وقد استقطبت الفعالية المشاركين من جميع الأعمار والقدرات البدنية، حيث تحول شارع الشيخ زايد، وهو من أهم شوارع دبي، إلى مضمار جري ضخم، متيحاً فرصة نادرة للعدائين، للاستمتاع بمعالم دبي الشهيرة ضمن تجربة فريدة، حيث جاءت انطلاقة التحدي بأجواء مفعمة بالطاقة والحيوية.

وضم التحدي مسارين مختلفين مناسبين للعدائين من جميع مستويات اللياقة: الأول هو مسار شارع الشيخ زايد بطول 10 كم، والذي يسمح للمشاركين بتحدي أنفسهم أثناء الاستمتاع بمشاهدة أبرز معالم دبي، والثاني هو مسار وسط المدينة بطول 5 كم، والذي منح للمشاركين من العائلات والأصدقاء فرصة فريدة للتواصل أثناء انطلاقهم في رحلة لا تنسى في قلب المدينة.

العمل الجماعي

وفي العام 2018 أطلق سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم مبادرة ((الألعاب الحكومية))، الأولى من نوعها، والتي تستهدف ترسيخ مبدأ العمل الجماعي، وروح الفريق الواحد، وحظيت على مدى دوراتها بمشاركات محلية وإقليمية وعالمية واسعة في فئات تحدي الحكومة، وتحدي المجتمع، وتحدي المدن.

وستشهد دورة العام 2024 من الألعاب الحكومية انضمام فئة صغار السن، التي أُعلن عنها العام الماضي، بهدف تحفيز هذه الفئة العمرية، وتشجيعها على تبني قيم التعاون وروح الفريق الواحد المتمتع بالقوة الذهنية والبدنية، في رؤية لعيش تجربة غنية، تحفزهم على تطوير شخصيتهم.

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