5 عناوين بارزة في مسيرة «فزاع»

تتسم مسيرة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، بخمس سمات أساسية، تشكل شخصيته الإنسانية والقيادية، القريبة من الناس، كما أنها تمثل وتعكس، من جانب آخر، وجه دبي المستقبلي، وغدها الزاهر.

الشباب: ينظر الكثيرون إلى سموه باعتباره ممثل الجيل الشاب في المجتمع الإماراتي، وشخصية تعد أنموذجاً للروح الوثابة، المتمتعة بالهمة والعزيمة وروح الابتكار، كما يمثل بروحه القيادية، وتطلعاته الكبيرة، واهتماماته الواسعة، جوهر الطموحات التي تتبناها دولة الإمارات العربية المتحدة.

الإلهام: يمثل سموه بالنسبة للجيل الشاب في الدولة مثالاً وقدوة ملهمة، سواء على صعيد صفاته الإنسانية النبيلة، أو روحه القيادية الوثابة. وسموه بهذا شخصية محفزة للأجيال الجديدة، ومحركة للطاقات الكامنة، ومشجعة للأفكار الجديدة وأصحابها، كما أنه ملهم وراع للمشاريع الجديدة.

الإبداع: استطاع سموه منذ بروزه في المشهد الشعري أن يكوّن لنفسه شخصية إبداعية متميزة، تستند على رصيدٍ ثرٍ من الإنجازات الشعرية، التي يتسابق الشعراء الشباب في المنطقة إلى محاكاتها ومجاراتها. وسموه بذلك يقدم مثالاً متميزاً في القدرة على تحريك الطاقات الإبداعية.

الشغف: تتعدد اهتمامات سموه وتتوزع على مجالات عدة، معطياً بذلك مثالاً على الشخصية الإنسانية الشغوفة، التي تقتحم غمار مختلف الأنشطة الحياتية، فهو الشاعر، والفارس، والرياضي، والمغامر، والمصور، وهذا ما أغنى مسيرة سموه بالتجارب، وأثراها بالخبرات.

دبي: ومثل الوالد، راعي دبي ومهندس نهضتها، تمثل دبي بالنسبة لسموه الشغف الأول والأساسي. إنها تحتل المركز الأساسي في سياق نشاطه الرسمي، كما أنها في جوهر اهتماماته الإنسانية، ومصدر فخره واعتزازه، في حين أن تعزيز موقعها ومكانتها المتميزة في دولة الإمارات، هاجسه الأساسي.

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