حمدان بن محمد.. فروسية الشعر وإبداع الصورة والتراث

تقترن باسم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، مبادرات عديدة، واستراتيجيات متكاملة، توجهت باهتمامها نحو النهوض بالمشهد الثقافي في الإمارات، ورعاية قطاع الاقتصاد الإبداعي في الإمارة، وتعزيز مساهمته في اقتصادها.

وهذا نهج اختطه سموه مستلهماً أفضل ما تعلمه في مدرسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في القيادة.

وقبل ذلك، ومن ثم بالتزامن معه، برز سموه مساهماً بنفسه، بوصفه واحداً من أركان الثقافة في الإمارات، وشاعراً يعد أحد أبرز ممثلي الشعر النبطي، الذي يمثل نوعاً أدبياً أصيلاً، يرفد الثقافة العربية بجسور تربط حاضرها بماضيها، وتصل بين الأصوات الإبداعية والقيم الحضارية للثقافة العربية الإسلامية.

وقد كان النهر الشعري المتدفق، الذي مثلته الإنجازات الإبداعية لسموه، رافداً أساسياً يصب في إثراء الأغنية العربية، وتدعيم المكتبة الموسيقية بكلمات ومفاهيم وأوزان وأفكار جديدة.

وقد اتسعت إسهامات سموه الإبداعية لتشمل الفنون، حيث اغتنى المشهد الإبداعي في الإمارات بالإنجازات التي قدمها في مجال التصوير الضوئي، سواء بما قدمه سموه من إبداعات خاصة في هذا المجال، أو من خلال دعمه لهذا الفن وتعزيز حضوره في الإمارات وتشجيع القطاعات الأوسع من الشباب على الدخول في مضماره.

وفي هذا السياق، شملت جهود ومبادرات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، واحداً من أهم القطاعات، وأكثرها اتصالاً بالهوية وترسيخ أركان الثقافة الوطنية، فشمل سموه برعايته التراث بمجالاته، وأولى عنايته لمفرداته، وأرسى له حضوراً مؤسسياً فاعلاً. وبالتوازي مع ذلك، أرسى سموه تقاليد التواصل مع المحيط الثقافي العربي، لا سيما الخليجي، وأقام منصات للتفاعل بين المبدعين ومنتجي الثقافة في الإمارات وأقرانهم في الساحات الثقافية العربية الأخرى.

إسهامات نوعية

على مدار ستة عشر عاماً، منذ تولي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولاية العهد في دبي (1 فبراير 2008)، حقق القطاع الثقافي في الإمارة قفزات نوعية وشهد طفرات كبيرة، كما أن سموه وضع بصمته الواضحة على مسارات العمل الثقافي عموماً. وإلى جانب ذلك، دعم سموه المبدعين وأسهم على نحو فاعل في تحويل التوجهات العامة في الثقافة والإبداع إلى استراتيجيات حكومية معتمدة.

وبهذا، فإن إسهامات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، في المجال الثقافي تتنوع على نحو ثري؛ منها ما يتصل بشخصيته كمبدع ومنتج للثقافة وداعم لقطاعاتها ومجالاتها المختلفة، ومنها ما يتصل بدوره القيادي، ولياً لعهد دبي، ورئيساً لمجلسها التنفيذي.

وفي كل الأحوال، جاءت هذه الإسهامات استثنائية، أحدثت فرقاً في موقع الثقافة في المجتمع، كما في حضورها العام في الحياة اليومية، وفي سياق الإسهام الاقتصادي والتنموي، وكذلك في سياق عملية بناء الإنسان الجديد.

وهنا، فإن ((فزاع))، اللقب الذي انتقاه واختاره سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، لنفسه، يمثل مساراً من الإبداع والعمل الثقافي المباشر، له محدداته ومنطلقاته، كما أن له منجزاته.

وبالمقابل، فإن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، وإلى جانب حمله أمانة ولاية العهد، يحرص على الاشتغال بحرص وتفانٍ على مسارات تنموية شاملة، من بينها العمل الثقافي ومأسسته وتعزيز فضاءاته النوعية، إلى جانب دعم ورعاية الاقتصاد الإبداعي وترسيخ حضوره.

وعملياً، لقد سارت إنجازات سموه في المجال الثقافي باتجاهين: الأول: الإسهام الشخصي المباشر، وجاء من خلال الإنجاز الشعري المبدع، ودعم الأغنية العربية، وإعادة إحياء التراث وفنونه ومفرداته، وتأكيد أهميته الخاصة في تعزيز الهوية وإثراء مكون الثقافة الوطنية، والريادة في دعم ثقافة الصورة والتصوير الضوئي.

والثاني: الإسهام الرسمي والدور القيادي، وجاء من خلال قيادة الجهود في مجال تنظيم القطاع الثقافي، ومأسسته، ودعم المبدعين، وإبراز الشخصية الإبداعية الإماراتية وترويج المنتج الإبداعي، وإغناء القطاع الثقافي بالمبادرات الملهمة، التي أحيت النشاط فيه وحولته إلى نشاط اجتماعي على صعيدي الإنتاج والتلقي.

إن الحديث عن الإسهام الشخصي، والدور القيادي الذي مارسه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم لا يكتمل من دون الحديث عن الشخصية الإبداعية لسموه، التي كان لها، ولا يزال، تأثيرها القوي بما يتعلق بالتوجهات العامة المتصلة بالثقافة.

وفي الحديث عن هذه الشخصية الإبداعية، تبرز محددات فريدة، يجتمع في عوالمها الإرث الثقافي مع التقاليد العائلية، والموهبة الشخصية، باعتبارها مكونات أساسية، وأركاناً راسخة.

وهنا يجري الحديث عن:

أولاً: الإرث الثقافي: لقد اغتنت الشخصية الإبداعية لسموه في نشأتها بالثقافة الإماراتية، التي كانت تعبر عن نفسها بالشعر، نبطاً وفصيحاً، وتنهل من التراث ومفرداته الثرية.

ثانياً: التقاليد العائلية: لقد نشأ سموه في كنف أسرة عشقت الشعر ونظمته، وأجادته، فوالده صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، شاعر حمل لواء القوافي، وضبط أوزان الشعر، منذ الصغر، وأتقن نظمه نبطاً وفصيحاً. وحينما لمح الموهبة الشعرية لدى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد، احتضنها واهتم بها.

ثالثاً: الموهبة الشخصية: اتسمت الموهبة الشخصية بطابعها الفطري، فجاءت متسمة بالبلاغة، وقوة التعبير، ودقة المعنى، وصدق العاطفة، وقد اغتنت هذه الموهبة بالاحتكاك بأهم التجارب الشعرية، والتعرف إلى أفضل نصوص التراث الشعري، فاتسم منجز سموه الشعري بالتمكن وخصوصية الأسلوب وفرادة التناول.

وعليه، فإن الشخصية الإبداعية لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، تعكس حجم الدور القيادي في المجال الثقافي، كما أنها القيمة الاستثنائية لمنجز سموه الإبداعي، الذي مكن سموه من صنع مكانة مرموقة لنفسه في خريطة الشعر على مستوى المنطقة، وأن يشكل بحضوره الشعري حالة متميزة عنوانها التميز والفرادة، ما كرس سموه وإنتاجه الشعري نموذجاً يحتذى، لا سيما من قبل جيل الشباب المبدع، الذي تأثر بموهبة سموه، وأحب قصائده، وحفظها عن ظهر قلب، ولفت فيها وأذهل بمضامين البلاغة وقوة التعابير وجمال الصورة، ودقة المعنى.

برز سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، في دوره الثقافي الخاص المميز، الذي شكل رافعة قوية للنشاط الثقافي في الإمارات.

وقد بدأ هذا الدور بالقيادة الإبداعية، حيث برز سموه شاعراً من طراز رفيع، متفرد الصوت، وشكل طليعة في حركة الشعر النبطي في العالم العربي، وأحد أبرز قادته، واقتدى به وبقصيدته جمهور كبير من الشعراء الشباب، الذين مثلوا صوتاً جديداً أغنى المشهد الشعري، وأثرى الأغنية الخليجية، وأسهم في ترسيخ حضورها العربي.

ومن جانب آخر، فتح سموه أفقاً جديداً في المشهد الثقافي، مع مبادراته التي توالت، واعتنت ابتداءً بالشعر، بوصفها المفردات الإبداعية التأسيسية في المجتمع الإماراتي، وهدفت إلى حفظ مكانته ودوره الريادي في الحياة الثقافية، وكذلك تأمين الدعم والتشجيع للشعر والشعراء.

ولا يزال أثر هذه المبادرات باقياً، لا يمحى، كما أن حركة الشعر في المنطقة لا تزال تغتني بها، وبما أنجزته وحققته. ولعل جمهور الشعر لا ينسى إلى اليوم ((ملتقى دبي للشعر الشعبي))، التظاهرة الشعرية الكبرى التي يعد الشعراء لها أفضل ما تجود به قريحتهم من قصائد وأشعار.

وفي هذا السياق، لا بد من الإشارة إلى ((مبادرة حمدان للإبداع الأدبي))، التي تقوم على طباعة وإنتاج 100 ديوان شعري مقروء ومسموع لشعراء وشاعرات الخليج، في سعي حثيث من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، لإثراء ساحة الشعر بتجارب مميزة.

وقد قدمت هذه المبادرة فعلاً إضافة جليلة للمكتبة الشعرية الإماراتية والعربية أغنتها بنتاجات الخامات والتجارب الإبداعية النوعية، ووثقت جانباً مهماً من التراث الشعري، إلى جانب أنها جاءت داعمة لقطاع النشر في الدولة.

وقد نقلت مبادرات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، الأدب والشعر إلى مستوى الإفادة من منجزات العصر، بحيث يتم تقديمه بأساليب وأدوات جديدة مبتكرة، حيث وجه سموه بتخصيص برامج شعرية خارج الإطار التقليدي الذي عرفت به، بما يتواءم مع تغيرات العصر الحالي، وهو ما تجسد بوجه خلاق، في أحد سياقاته، ببرنامج ((البيت)) بالتعاون بين ((دبي للإعلام)) ومركز حمدان بن محمد لإحياء التراث.

لقد شكلت إبداعات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، في الشعر فرصاً استثنائية لأقطاب الأغنية العربية، لا سيما الخليجية، لتقديم ألحان جديدة مبتكرة، تعتمد على كلمات استثنائية في مبناها ومعناها؛ وبهذا تحول المنجز الشعري لسموه إلى واحدة من أقوى الروافع التي اعتمدت عليها الأغنية العربية في العقود الماضية، كما أدى دوراً مركزياً في تعزيز حضور الأغنية الخليجية.

ومنذ ظهور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم شاعراً باسم ((فزاع))، وانتشار قصائده على رقعة جغرافية واسعة من العالم العربي، حرص أشهر نجوم الغناء في العالم العربي على أن تصدح حناجرهم بقصائد ممهورة بتوقيع سموه، وتصدى لتلحينها أشهر الملحنين.

وقد غنى من قصائد سموه فنان العرب محمد عبده، وقيصر الأغنية العربية كاظم الساهر، وميحد حمد، وخالد عبدالرحمن، ونبيل شعيل، وحسين الجسمي، وعيضة المنهالي، وأسماء المنور، وراشد الماجد، وأصالة، وعباس إبراهيم، وأريام، وبلقيس، وعبدالمجيد عبدالله، فقدم هؤلاء الفنانون، الذين تغنوا بعدد كبير من قصائد سموه، أفضل الأعمال في مسيرتهم الفنية. إن إسهام سموه المهم في تعزيز مضامين الأغنية العربية عموماً، وفتح مسارات جديدة أمامها، أغنى الثقافة العربية، وأعاد اتصالها بحياة الإنسان ومستقبله.

رؤية قيادية

لم يتوقف الدور القيادي لسموه في القطاع الثقافي عند المبادرات التي تعتني بالأدب والشعر والشعراء، بل شمل التراث وإحياءه، فكان مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث مساراً لخلق إطار فاعل خلاق عريض في المجتمع يعيد ربط الثقافة المعاصرة بمفردات الثقافة الأصيلة للمجتمع الإماراتي، وإدراج تراثه في قائمة التراث الإنساني، ووضعه في مكانه الذي يليق به.

ومن جانب آخر، اهتمت مبادرات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، بالتصوير الضوئي، ليس فقط لأن هذا الفن هو جزء من شخصية سموه الإبداعية، بل لأن الصورة جزء من اللغات العالمية والمفردات الثقافية التي تصل للإنسان أينما كان، متغلبة على الحواجز اللغوية والثقافية.x وفي هذا السياق، أطلق سموه ((جائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي))، التي تعد اليوم واحدة من أهم الجوائز في المجال بالعالم، وتمثل أكثرها رعاية للمواهب في هذا الميدان، دولياً.

لقد قدم سموه، مع مفاصل وجوانب مسيرته الإبداعية والقيادية، الكثير من الإسهامات، التي تَجسّد جزء أساسي منها بالهوية الإبداعية، التي يعبر عنها لقب ((فزاع))؛ أي الإسهامات الإبداعية المباشرة، متمثلة بالشعر والتصوير، بينما تأتي إسهامات أخرى جليلة، منبثقة من مسؤوليات سموه الرسمية، وهذه الإسهامات تتمثل في الدعم الموصول للثقافة والإبداع والمبدعين، ورعاية استراتيجية دبي للاقتصاد الإبداعي، وإطلاق المناطق والمساحات الإبداعية والتراثية وتأهيل المواقع التاريخية، وخلق مجمعات ووجهات متكاملة للمبدعين من كل أنحاء العالم، علاوة على رواد الأعمال والمستثمرين في مجال الصناعات الإبداعية، وذلك كجزء أصيل ومهم ضمن خطط التنوع الاقتصادي التي تنتهجها الإمارة لتأسيس ركائز اقتصاد المستقبل القائم على المعرفة والابتكار والإبداع.

إن مسيرة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، حافلة بالعطاء والريادة والتميز والإنجاز.

وبفضل توجيهات سموه ينظر قطاع الثقافة في دبي نحو الغد بعيون تستشرف المستقبل، ويحقق تقدماً مطرداً يكفل توسيع وإغناء أشكال مساهمة الاقتصاد الإبداعي في اقتصاد الإمارة، مجسداً بذلك أفضل القيم التي تعلمها في مدرسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في الفكر والقيادة.

وفي الواقع، لقد شكّل التكليف الحكيم من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، لسمو الشيخ حمدان بن محمد بتولي ولاية العهد في إمارة دبي (1 فبراير 2008) ركيزة في ترسيخ المسار التنموي البعيد المدى في القطاع الثقافي بدبي.

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