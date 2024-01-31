برؤية محمد بن راشد.. حمدان ومكتوم بن محمد جناحا دبي نحو العالمية

تصادف اليوم الذكرى السادسة عشرة لتولي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولاية العهد في إمارة دبي، وتولي سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم منصب نائب حاكم إمارة دبي، بموجب المرسوم الذي أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، في الأول من فبراير من عام 2008.

أمانة

16 عاماً من تولي سموهما أمانة العمل للارتقاء بدبي إلى مصاف العالمية برهنت قدرة سموهما على الوفاء بمتطلبات التكليف السامي من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حيث كانا خير عضيدين في ترجمة الطموحات إلى وقائع وإنجازات، استلهاماً من مدرسة قائد متمرس في قهر المستحيل.

لقد سجلت الجهود المخلصة لسمو الشيخ حمدان بن محمد وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بصمات رائدة في خدمة الوطن والمواطن وتحقيق أعلى مستويات جودة الحياة، جعلت من دبي وجهة عالمية في الاستثمار والأعمال والعيش والجذب السياحي.

تطوير

شكّل سمو الشيخ حمدان بن محمد وسمو الشيخ مكتوم بن محمد جناحي التطوير الحكومي المستمر للوصول بدبي نحو العالمية، وتوفير أفضل بيئة اقتصادية في العالم، مع توفير أفضل حياة للمواطنين والمقيمين، لتواصل دبي رحلتها على طريق التنمية، مع تسريع الإنجازات، وإحداث قفزات تنموية تسهم في تعزيز جودة الحياة.

مدرسة

في مدرسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، نهل القائدان سمو الشيخ حمدان بن محمد وسمو الشيخ مكتوم بن محمد مبادئ الريادة في خدمة الوطن والمواطن وفنون الإدارة، والعمل بروح الفريق الواحد، وتعزيز البيئة الإيجابية، وتحقيق المركز الأول، لتعزيز المكانة العالمية للإمارة على خريطة التنافسية، إذ يقول سمو الشيخ حمدان بن محمد: ((تخرجت من مدرسة محمد بن راشد، وتعلمت، وما زلت أتعلم منه كل يوم، كما أحرص على الاستنارة بآراء وتوجيهات سموه في كثير من الأمور الاستراتيجية، فهو مثل أعلى لي، ولجميع أبناء الوطن، في مواجهة التحديات، وفي التصميم على تحقيق الهدف)).

كما يقول سمو الشيخ مكتوم بن محمد: ((تعلمت من مدرسة محمد بن راشد أن الناس لا ينظرون لكلماتك بقدر ما ينظرون لأفعالك، وأن القدوة الإيجابية أفضل معلّم للإنسان، وأن القائد الحقيقي ينشر الإيجابية ويقود بالأمل، ويتقن تمكين الآخرين)).

وقد حققت دبي المزيد من الإنجازات والنجاحات، وسارت بخطى سريعة وواثقة، مستندة إلى توجهات ومتابعة سموهما الشخصية لشؤون الإمارة والجهات الحكومية.

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