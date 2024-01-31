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خالد القاسمي يفتتح معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات بمشاركة 500 عارض

1/31/2024 7:24:45 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، افتتح الشيخ خالد بن عبدالله بن سلطان القاسمي رئيس هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة، أمس، فعاليات النسخة الـ53 من معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات، الحدث الأكبر من نوعه في أجندة المعارض التجارية المتخصصة في المجوهرات بدولة الإمارات والمنطقة، وينظمه مركز إكسبو الشارقة، بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة، ووسط مشاركة أكثر من 500 عارض يمثلون كبرى الشركات والعلامات التجارية العالمية.

رافق الشيخ خالد بن عبدالله القاسمي عبدالله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، رئيس مجلس إدارة مركز إكسبو الشارقة، ووليد بو خاطر النائب الثاني لرئيس غرفة الشارقة، وعدد من أعضاء مجلس إدارة غرفة الشارقة وإكسبو، ومحمد العوضي المدير العام لغرفة تجارة وصناعة الشارقة.

وسيف المدفع الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، ومحمد السراح، مدير الموانئ والجمارك في هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة، وسالم المهيري رئيس المجلس البلدي لمدينة الشارقة، وسلطان شطاف المدير التجاري في إكسبو الشارقة.

معروضات

وتشهد الفعالية عرض عدد من القطع والتصميمات المميزة أبرزها، سكوتر ناينبوت كيك المخصص والفاخر بمحرك 300 واط، مذهب عيار 24، واستغرق تصميمه 4 أشهر، بالتعاون ما بين مجوهرات الرميزان، وليرونزا بالمملكة المتحدة، فيزن 3 كيلوغرامات ونصف كيلوغرام، كما أن سعره يبلغ مليوني درهم، كما تم عرض مجموعة من الحلي المصرية الفاخرة المصنوعة يدوياً في مصر من الذهب عيار 24، وتشمل قطعاً مثل تمثال توت عنخ آمون النصفي ووزنه 700 غرام وبسعر 350 ألف درهم، وتمثال أبو الهول بالجيزة، وتمثال ماو، وتم تزيين تلك القطع بدقة على يد حرفيي ليرونزا، وتبرز القيمية الثقافية للحضارة المصرية القديمة.

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