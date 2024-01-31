«نواتوم» تستكمل الاستحواذ على «سيسيه للخدمات اللوجستية للمركبات»

أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي نجاح شركة نواتوم، التي تقود عمليات القطاع اللوجستي في المجموعة، في استكمال الاستحواذ على نسبة 100 % من أسهم شركة ((سيسيه للخدمات اللوجستية للمركبات))، ذراع الخدمات اللوجستية للمركبات الجاهزة.

ضمن محفظة مجموعة سيسيه للخدمات اللوجستية في صفقة بلغت قيمتها الإجمالية (القيمة المؤسسية) 81 مليون يورو، وذلك بعد الحصول على جميع الموافقات التنظيمية الأوروبية وإغلاق الصفقة اليوم، في خطوة تعزز التزام نواتوم بتوفير حلول شاملة عبر كامل سلسلة القيمة اللوجستية في قطاع السيارات.

وبلغت القيمة المؤسسية للاستحواذ بالنسبة إلى الأرباح قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك معدل 3.8 أضعاف، وذلك وفقاً لأداء الشركة خلال الأشهر الاثني عشر الأخيرة، كما في ديسمبر 2023، حيث بلغت إيرادات الشركة نحو 106 ملايين يورو، ووصلت نسبة هامش الأرباح قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك إلى 21 %.

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