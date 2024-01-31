Thursday, 01 February 2024 04:21 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


«إمداد» توقع مذكرة تفاهم مع المجلس العربي للتشغيل والصيانة

1/31/2024 7:24:45 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت ((إمداد))، أمس توقيع مذكرة تفاهم مع المجلس العربي للتشغيل والصيانة (OMAINTEC)؛ وذلك في خطوة جديدة للارتقاء بالقطاع الهندسي من خلال تطوير الاختصاص المهني لأعمال وأنشطة الصيانة والاعتمادية، وسعياً لتطوير ودعم أطر التفاهم، وتفعيل دور تبادل الخبرات في مجالات التعاون المشترك.

ووقع مذكرة التفاهم، التي تمتد لثلاث سنوات، كل من: محمود رشيد، الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة إمداد؛ والدكتور محمد بن عبدالعزيز الفوزان، رئيس مجلس الأمناء في المجلس العربي للتشغيل والصيانة.

وتشمل مذكرة التفاهم محاور مهمة لتعزيز العلاقات، ومنها: العمل المشترك على تنمية الفكر العلمي والمهني في مجال التشغيل والصيانة والعمل على تطويره وتنشيطه؛ وإيجاد حلول تصب في مصلحة تخفيف الكلفة الاقتصادية العالية للصيانة والبحث عن الحلول الناجعة والحديثة والمتطورة.

والعمل على توفير منصة أساسية لممثلي القطاعين العام والخاص والمطورين إلى جانب كبار خبراء الصيانة للتباحث حول الحلول للمشكلات التي تواجه عملية تطوير قطاعات الهندسة والصيانة والاعتمادية؛ والبحث المشترك في أهم ما توصلت إليه العلوم الحديثة في مجال الصيانة والتحديات المستقبلية التي تواجهها قطاعات الهندسة والصيانة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز

MENAFN31012024000110011019ID1107794014

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث