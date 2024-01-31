«إمداد» توقع مذكرة تفاهم مع المجلس العربي للتشغيل والصيانة

أعلنت ((إمداد))، أمس توقيع مذكرة تفاهم مع المجلس العربي للتشغيل والصيانة (OMAINTEC)؛ وذلك في خطوة جديدة للارتقاء بالقطاع الهندسي من خلال تطوير الاختصاص المهني لأعمال وأنشطة الصيانة والاعتمادية، وسعياً لتطوير ودعم أطر التفاهم، وتفعيل دور تبادل الخبرات في مجالات التعاون المشترك.

ووقع مذكرة التفاهم، التي تمتد لثلاث سنوات، كل من: محمود رشيد، الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة إمداد؛ والدكتور محمد بن عبدالعزيز الفوزان، رئيس مجلس الأمناء في المجلس العربي للتشغيل والصيانة.

وتشمل مذكرة التفاهم محاور مهمة لتعزيز العلاقات، ومنها: العمل المشترك على تنمية الفكر العلمي والمهني في مجال التشغيل والصيانة والعمل على تطويره وتنشيطه؛ وإيجاد حلول تصب في مصلحة تخفيف الكلفة الاقتصادية العالية للصيانة والبحث عن الحلول الناجعة والحديثة والمتطورة.

والعمل على توفير منصة أساسية لممثلي القطاعين العام والخاص والمطورين إلى جانب كبار خبراء الصيانة للتباحث حول الحلول للمشكلات التي تواجه عملية تطوير قطاعات الهندسة والصيانة والاعتمادية؛ والبحث المشترك في أهم ما توصلت إليه العلوم الحديثة في مجال الصيانة والتحديات المستقبلية التي تواجهها قطاعات الهندسة والصيانة.

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