«جمارك دبي» تستعرض خدمة تقارير التصدير للتاجر

عززت ((جمارك دبي)) من سعادة متعامليها خلال فعالياتها لأسبوع الجمارك التاسع.

حيث نظمت الدائرة ورشة توعية عن خدمة تقارير التصدير للتاجر لمجموعات العمل والتجارة أعضاء المجلس الاستشاري لجمارك دبي، وتحرص الدائرة على مشاركة العملاء فعالياتها المتنوعة باعتبارهم شركاء استراتيجيين في مسيرة التنمية والنجاح، وسجلت نسبة سعادة العملاء 95.4 % وفق نتائج دراسة سعادة متعاملي حكومة دبي 2023.

حضر الورشة الدكتور مصطفى ساس رئيس مجموعة تجار مواد البناء، ونيانا نندكومار من جمعية وكلاء الملاحة بدبي، ومجموعة عمل تجار الفواكه والخضروات، ومجموعة عمل تجار مواد البناء، ومجموعة عمل التوزيع واللوجستية، ومجموعة عمل مصنعي الحديد الصلب، وعدد كبير من ممثلي مجموعات الأعمال والتجارة بحضور أكثر من 80 مشاركاً. واستعرض محمود إقبال، محلل أول في ((جمارك دبي)).

خدمة ((تقارير التصدير للتاجر)) والتي تصب في مصلحة إسعاد المتعاملين عبر توفير الكلفة والوقت عليهم، وقام بتوضيح أهدافها التي من شأنها التسهيل على التجار لتطبيق نسبة الصفر لضريبة القيمة المضافة على تصدير السلع من قبل وكلاء التخليص أو وكلاء الشحن المعينين من قبل المشترين في الخارج، خلال فترة محددة بـ 90 يوماً، وكان التجار يواجهون تحدياً يتمثل في عدم قدرتهم تطبيق نسبة الصفر على صادرات السلع بسبب عدم وجود ما يثبت القيام بعملية التصدير.

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