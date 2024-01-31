Thursday, 01 February 2024 04:21 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


«جمارك دبي» تستعرض خدمة تقارير التصدير للتاجر

1/31/2024 7:24:45 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

عززت ((جمارك دبي)) من سعادة متعامليها خلال فعالياتها لأسبوع الجمارك التاسع.

حيث نظمت الدائرة ورشة توعية عن خدمة تقارير التصدير للتاجر لمجموعات العمل والتجارة أعضاء المجلس الاستشاري لجمارك دبي، وتحرص الدائرة على مشاركة العملاء فعالياتها المتنوعة باعتبارهم شركاء استراتيجيين في مسيرة التنمية والنجاح، وسجلت نسبة سعادة العملاء 95.4 % وفق نتائج دراسة سعادة متعاملي حكومة دبي 2023.

حضر الورشة الدكتور مصطفى ساس رئيس مجموعة تجار مواد البناء، ونيانا نندكومار من جمعية وكلاء الملاحة بدبي، ومجموعة عمل تجار الفواكه والخضروات، ومجموعة عمل تجار مواد البناء، ومجموعة عمل التوزيع واللوجستية، ومجموعة عمل مصنعي الحديد الصلب، وعدد كبير من ممثلي مجموعات الأعمال والتجارة بحضور أكثر من 80 مشاركاً. واستعرض محمود إقبال، محلل أول في ((جمارك دبي)).

خدمة ((تقارير التصدير للتاجر)) والتي تصب في مصلحة إسعاد المتعاملين عبر توفير الكلفة والوقت عليهم، وقام بتوضيح أهدافها التي من شأنها التسهيل على التجار لتطبيق نسبة الصفر لضريبة القيمة المضافة على تصدير السلع من قبل وكلاء التخليص أو وكلاء الشحن المعينين من قبل المشترين في الخارج، خلال فترة محددة بـ 90 يوماً، وكان التجار يواجهون تحدياً يتمثل في عدم قدرتهم تطبيق نسبة الصفر على صادرات السلع بسبب عدم وجود ما يثبت القيام بعملية التصدير.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز

MENAFN31012024000110011019ID1107794013

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث