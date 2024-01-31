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«تيراسيل بروبرتيز» توسّع حضورها في دولة الإمارات

1/31/2024 7:24:45 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

كشفت ((تيراسيل بروبرتيز))، الشركة العاملة في مجال تطوير العقارات الفاخرة، عن عزمها توسيع محفظتها العقارية في دولة الإمارات والمساهمة في رسم ملامح مشهد العقارات فائقة الفخامة على المستوى المحلي. وتشكل الشركة جزءاً أساسياً من محفظة مجموعة تيراسيل التي تأسست في عام 1985.

ونجحت الشركة بعد خمس سنوات فقط من تأسيسها في تجسيد قيمها الأساسية في جميع العقارات التي طورتها، والتي يبرز منها مشروع ذا إمبريال الفاخر في دبي هيلز، أحدث مشاريع الشركة، حيث حقق في شهر ديسمبر الماضي الرقم القياسي لأعلى سعر للقدم المربع في عقار غير مطل على الواجهة البحرية للخليج العربي.

ومع ازدهار سوق العقارات الفاخرة في الإمارات وتنامي التركيز على المشترين من أصحاب المليارات، لا سيما بعد بيع 176 منزلاً بقيمة 845 مليون دولار خلال النصف الثاني من عام 2023 وبيع 219 عقاراً سكنياً فاخراً على مدار العام نفسه، يتوقع المحللون نمو قطاع العقارات الفاخرة بنسبة تتراوح بين 10-13% في عام 2024، مدفوعاً بزيادة الطلب على العقارات التي تزيد قيمتها على 30 مليون دولار.

وقال أوجوال جويل، مدير مجموعة تيراسيل: ((نعمل على تعزيز حضورنا وتوسيع أعمالنا في الإمارات، لا سيما أننا وجدنا فرصة مميزة في سوق العقارات الفاخرة بالدولة)).

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