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«أمنيات» تعلن مباشرة الأعمال الرئيسة في «أورلا دورتشستر كوليكشن دبي»

1/31/2024 7:24:44 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت شركة أمنيات للتطوير العقاري الفاخر، التي تتخذ من دبي مقراً لها، مباشرة الأعمال الرئيسة بمشروع ((أورلا، دورتشستر كوليكشن، دبي)).

حيث بدأت مرحلة التنفيذ بوتيرة متسارعة، منذ وضع حجر الأساس لهذا المشروع في أبريل 2023. ومن المقرر أن يتم إنجاز وتسليم المشروع في الموعد المحدد سابقاً في الربع الثاني من عام 2026.

وجددت أمنيات تعاونها مع شركة إنوفو بيلد، إحدى أكبر شركات المقاولات في الإمارات، حيث قامت بتلزيمها تنفيذ الأعمال الإنشائية لهذا المشروع، كما كان الحال مع مشروع ((أفا بالم جميرا، دورشيستر كوليكشن، دبي)) الذي أطلقته الشركة في سبتمبر 2023.

يتألف مشروع ((أورلا، دورتشستر كوليكشن، دبي)) من هيكل بناء على شاطئ البحر ويتواجد على قمة هلال شاطئ جزيرة نخلة الجميرا، ويضم المشروع 85 مسكناً وثلاثة قصور وواحداً من أكبر القصور في نخلة الجميرا. وستتاح الفرصة أمام سكان مشروع ((أورلا، دورتشستر كوليكشن، دبي))، الذي تديره حصرياً مجموعة ((دورتشستر كوليكشن)) الشهيرة للضيافة، لتحقيق مستويات جديدة من الخصوصية والحصول على الخدمات الشخصية والمخصصة والفاخرة.

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