«أمنيات» تعلن مباشرة الأعمال الرئيسة في «أورلا دورتشستر كوليكشن دبي»

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلنت شركة أمنيات للتطوير العقاري الفاخر، التي تتخذ من دبي مقراً لها، مباشرة الأعمال الرئيسة بمشروع ((أورلا، دورتشستر كوليكشن، دبي)).
حيث بدأت مرحلة التنفيذ بوتيرة متسارعة، منذ وضع حجر الأساس لهذا المشروع في أبريل 2023. ومن المقرر أن يتم إنجاز وتسليم المشروع في الموعد المحدد سابقاً في الربع الثاني من عام 2026.
وجددت أمنيات تعاونها مع شركة إنوفو بيلد، إحدى أكبر شركات المقاولات في الإمارات، حيث قامت بتلزيمها تنفيذ الأعمال الإنشائية لهذا المشروع، كما كان الحال مع مشروع ((أفا بالم جميرا، دورشيستر كوليكشن، دبي)) الذي أطلقته الشركة في سبتمبر 2023.
يتألف مشروع ((أورلا، دورتشستر كوليكشن، دبي)) من هيكل بناء على شاطئ البحر ويتواجد على قمة هلال شاطئ جزيرة نخلة الجميرا، ويضم المشروع 85 مسكناً وثلاثة قصور وواحداً من أكبر القصور في نخلة الجميرا. وستتاح الفرصة أمام سكان مشروع ((أورلا، دورتشستر كوليكشن، دبي))، الذي تديره حصرياً مجموعة ((دورتشستر كوليكشن)) الشهيرة للضيافة، لتحقيق مستويات جديدة من الخصوصية والحصول على الخدمات الشخصية والمخصصة والفاخرة.
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