«ترف» تكشف عن مشروع «تشيلو» السكني في قرية جميرا الدائرية

كشفت ((ترف))؛ شركة التطوير العقاري التابعة لمجموعة ياس القابضة الاستثمارية في الإمارات، عن إطلاق ((تشيلو))؛ مشروعها السكني الرابع في قرية جميرا الدائرية.

ويضم المشروع مجموعة واسعة من خيارات السكن، بدءاً من شقق الاستوديو، والشقق من غرفة أوغرفتين أو ثلاث غرف نوم، بالإضافة إلى منازل البنتهاوس المؤلفة من أربع غرف نوم، بمساحات تتراوح من 430 إلى أكثر من 5.000 قدم مربع.

وقالت لو بينج، الرئيس التنفيذي لمجموعة ياس القابضة: ((تشيلو هو مشروعنا الثاني في مدينة جميرا الدائرية، مما يعزز وجودنا في تلك المنطقة الحيوية بصفتنا أحد أبرز المطورين في دبي. ومع دخول ياس القابضة عامها الثاني في مجال العقارات، نؤكد تفاؤلنا بالأداء المتميز لسوق العقارات في دبي، ونتطلع إلى الكشف عن المزيد من مشاريعنا الجديدة خلال 2024)).

وقال أحمد شبل، الرئيس التنفيذي لشركة ترف: ((يتميز مشروع تشيلو بموقعه القريب من أبرز مراكز العمل والتسوق والترفيه. ويقع بالقرب من حديقة حلفا، ومدرسة جيه إس إس العالمية وفندق فايف قرية جميرا، مما يتيح للسكان الوصول إلى مجموعة واسعة من متاجر البيع بالتجزئة والمطاعم والمقاهي مع سهولة الوصول إلى مختلف مناطق دبي عبر شارع الخيل وشارع حصة)).

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