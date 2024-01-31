«الإمارات دبي الوطني» يرتب أول تمويل مرتبط بالاستدامة لـ «سيدارا»

أبرم بنك الإمارات دبي الوطني اتفاقية شراكة مع مجموعة سيدارا Sidara؛ إحدى كبرى الشركات الخاصة الدولية في قطاع التصاميم الإنشائية والهندسة المعمارية والاستشارات، لترتيب تمويل مرتبط بالاستدامة بقيمة 50 مليون دولار.

وتنسجم هذه الخطوة الاستراتيجية مع جهود ((سيدارا)) لتحقيق المواءمة والتكامل بين استراتيجيتها المالية وأهدافها المستدامة، كما أنها تمثل أول تمويل مرتبط بالاستدامة لصالح الشركة، بما يعزز من مكانتها كواحدة من الشركات السباقة لدخول سوق التمويل الأخضر في المنطقة.

وقالت بري ماكنير، الرئيس المشارك للمجموعة لتغطية الشركات، بنك الإمارات دبي الوطني: ((يسعدنا في بنك الإمارات دبي الوطني دعم ((سيدارا)) في تحقيق التحول على مستوى عملياتها الإقليمية ومحفظة خدماتها لتكون أكثر استدامة من الناحية البيئية، مما يؤكد المكانة الرائدة للبنك في طليعة البنوك المحفزة للتغيير الإيجابي واسع النطاق، سواء من خلال حث العملاء على تبني ممارسات مالية صديقة للبيئة أم المساهمة في بناء عالم أكثر استدامة.

وتعكس هذه المبادرة النوعية التزامنا بترسيخ أسس مستقبل تتوافر فيه مقومات التنمية المالية وتعزيز الحماية البيئية، كما أنها تمثل خطوة مهمة ضمن سعينا لنكون أفضل شريك مصرفي إقليمي في مجال التنمية المستدامة)).

وقال نادر أبو شادي، رئيس قطاع التمويل والخزانة للمجموعة، ((سيدارا)): ((تشكل الاستدامة جزءاً محورياً من رؤية ((سيدارا)) وأعمالها، ويسعدنا أن نعقد هذه الشراكة مع بنك الإمارات دبي الوطني في رحلتنا نحو الممارسات الخضراء. وفي أعقاب إصدارنا لأول تقرير سنوي يركز على الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، والذي أرسينا من خلاله أساساً مرجعياً في هذا السياق، تمكنا من الاتفاق على مؤشرات الأداء الرئيسية مع الجهات المقرضة وبدء هذه الرحلة نحو الاستدامة)).

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