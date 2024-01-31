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الإمارات تتصدر المنطقة في مؤشر النزاهة

1/31/2024 7:24:44 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

احتلت دولة الإمارات المرتبة السادسة والعشرين عالمياً على مؤشر مدركات الفساد لعام 2023، الصادر عن منظمة الشفافية الدولية، فيما تصدرت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لتكون بذلك إحدى أكثر الدول شفافية ونزاهة في العالم.

وحصلت الإمارات على 68 نقطة على المؤشر العام لمكافحة الفساد، لتتفوق على دول مثل تايوان وتشيلي وكوريا الجنوبية والبرتغال ولتوانيا ولاتفيا. ويعيش 80% من سكان العالم في دول ينخفض فيها مؤشر مدركات الفساد أقل من المتوسط البالغ 43 درجة، بينما تشكل الدول الـ25 على المؤشر 10% من سكان العالم.

لذلك يظل الفساد يشكل تحدياً لغالبية سكان الكوكب. وتعاني كل مناطق العالم إما من ركود في جهودها الشاملة لمكافحة الفساد، أو تظهر عليها علامات التراجع، ومع ذلك فقد تمكنت بعض البلدان من تحسين نتائجها بشكل ملحوظ في العقد الماضي، ما يدل على أن التقدم ممكن في أي بيئة.

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