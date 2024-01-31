سوق دبي يقفز2.7% في يناير بمكاسب 24 مليار درهم

حقق سوق دبي المالي أداءً قوياً منذ مطلع 2024 على مستوى البورصات الخليجية، مدعوماً بمكاسب قوية للأسهم المدرجة، وزيادة الطلب من جانب المستثمرين الدوليين.

إضافة إلى توالي إعلان نتائج قوية للشركات والبنوك عن عام 2023.

وأظهر رصد ((البيان))، صعود مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 2.7 % خلال يناير 2024، ليقفز من مستوى 4059.8 نقطة في نهاية ديسمبر الماضي وصولاً إلى 4169.08 نقطة في آخر جلسات يناير، ليربح رأسماله السوقي ما يناهز 24 مليار درهم.

وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة من 687.522 مليار درهم في نهاية تداولات ديسمبر الماضي إلى 711.558 مليار درهم بآخر جلسات يناير 2024.

وجاء سوق دبي المالي ضمن مؤشرات الأسواق الخليجية التي شهدت ارتفاعاً في الأداء منذ بداية 2024، حيث ارتفع مؤشر بورصة الكويت 6.45 %، وبورصة البحرين 5.4 %، ومسقط 1.06 %، في المقابل تراجعت بورصة قطر 6.8 %، والمؤشر السعودي ((تاسي)) 1.43 %، وسوق أبوظبي 0.73 %.

الأكثر ارتفاعاً في يناير

وتصدر سهم ((بي أتش أم كابيتال)) ارتفاعات سوق دبي خلال يناير بـ96.6 %، وارتفع تكافل الإمارات 91.6 %، والاستشارات المالية الدولية 66.6 %، وبنك المشرق 28.9 %، والإمارات الإسلامي 14.9 %، وسالك 11.6 %، ودبي الإسلامي 10.5 %، ووطنية إنترناشيونال 10 %، ودو 8.9 %، كما ارتفع سهم تاكسي دبي 6.1 % والإمارات دبي الوطني 2.3 % والأنصاري 1.9 %.

وفي سوق أبوظبي، صعدت أسهم جلفار 52.1 %، والوثبة الوطنية للتأمين 48.6 %، والخليج الاستثمارية 45.9 %، والوطنية للسياحة والفنادق 36.4 %، والمستثمر الوطني 27.65 %، ومجموعة أرام 17.7 %، ورأس الخيمة العقارية 12 %، وبنك أم القيوين الوطني 11.4 %، وأبوظبي الإسلامي 10.7 %، وأم القيوين للاستثمارات العامة 9 % خلال يناير 2024.

السيولة

اجتذبت الأسهم المحلية سيولة خلال يناير بقيمة 33.7 مليار درهم، موزعة بواقع 25.8 مليار درهم في سوق أبوظبي، و7.9 مليارات درهم في سوق دبي، وذلك بعد التداول على 8.84 مليارات سهم، عبر تنفيذ أكثر من 498.7 ألف صفقة.

الأداء يومي

وعلى المستوى اليومي، أغلق مؤشر سوق دبي المالي عند مستوى 4169.08 نقطة مرتفعاً 0.02 %، فيما أقفل مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام ((فادجي)) عند مستوى 9508.32 نقاط، متراجعاً 0.11 % خلال تداولات أمس.

وشهد سوق دبي المالي، خلال جلسة أمس، تنفيذ 64 صفقة كبيرة مباشرة على سهم شركة تعليم القابضة، حيث تم تنفيذ الصفقات على عدد 68.25 مليون سهم بقيمة 245.7 مليون درهم، وبسعر 3.6 دراهم للسهم الواحد.

وبنهاية الجلسة، قفز سهم ((الوطنية الدولية القابضة)) بالحد الأقصى ليغلق عند سعر 1.43 درهم، ليقود ارتفاعات أسهم سوق دبي المالي بآخر جلسات شهر يناير 2024.

وارتفعت في سوق دبي أسهم مصرف السلام السودان 5.5 %، والإمارات ريم للاستثمار 3.2 %، وبنك المشرق 3 %، والعربية للطيران 2.76 %.

وفي سوق أبوظبي، صعدت أسهم أسمنت الفجيرة 5.6 %، والوطنية للسياحة والفنادق 5.6 %، وأم القيوين للاستثمارات العامة 4.35 %، والإمارات لقيادة السيارات 3.75 %.







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