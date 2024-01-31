Thursday, 01 February 2024 04:20 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


40 ملياراً أرباح بنوك دبي في 2023 بنمو65.8%

1/31/2024 7:24:26 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

حققت بنوك دبي نمواً قوياً في الأرباح الصافية خلال عام 2023، بنسبة بلغت 65.8%، لتصل إلى 39.8 مليار درهم، مقابل 24 مليار درهم في عام 2022.

وتصدّر ((الإمارات دبي الوطني))، قائمة بنوك دبي من حيث الربحية، مسجلاً أرباحاً سنوية قياسية، حيث قفزت بنسبة 65% لتصل إلى 21.5 مليار درهم في 2023 (شاملة أرباح مصرف الإمارات الإسلامي) بفضل نمو الأصول، واستقرار قاعدة التمويل منخفضة التكلفة، وزيادة حجم المعاملات، وعمليات التحصيل الكبيرة للقروض منخفضة القيمة.

وقفز صافي أرباح مصرف الإمارات الإسلامي، بنسبة 71% لتصل إلى مستوى غير مسبوق والأعلى على الإطلاق عند 2.12 مليار درهم خلال العام الماضي، مدفوعة بالمسار التصاعدي في الدخل الممول وغير الممول، مما يعكس تحسناً في نظرة الأعمال.

وحقق بنك ((المشرق))، نمواً قوياً في صافي الأرباح ليصل إلى 8.6 مليارات درهم في 2023 بنمو كبير نسبته 130% على أساس سنوي، مدفوعاً بنمو الأعمال، وهوامش الربح الجيدة، ومعدلات الفائدة المرتفعة.

وسجل ((دبي الإسلامي)) نمواً بنسبة 26% على أساس سنوي ليتجاوز صافي الأرباح 7 مليارات درهم، مقابل 5.55 مليارات في 2022، وذلك على خلفية ارتفاع الدخل غير الممول، وتراجع خسائر انخفاض القيمة.

ونجح ((دبي التجاري)) في تحقيق أرباح صافية قياسية بلغت 2.65 مليار درهم في 2023 بنمو نسبته 45.2% مقارنة بالعام السابق. وارتفعت الإيرادات التشغيلية والبالغة 4.9 مليارات درهم بنسبة 29.5% نتيجة لارتفاع صافي إيرادات الفائدة والنمو في إيرادات الرسوم والعمولات.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز

MENAFN31012024000110011019ID1107794005

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث