40 ملياراً أرباح بنوك دبي في 2023 بنمو65.8%

حققت بنوك دبي نمواً قوياً في الأرباح الصافية خلال عام 2023، بنسبة بلغت 65.8%، لتصل إلى 39.8 مليار درهم، مقابل 24 مليار درهم في عام 2022.

وتصدّر ((الإمارات دبي الوطني))، قائمة بنوك دبي من حيث الربحية، مسجلاً أرباحاً سنوية قياسية، حيث قفزت بنسبة 65% لتصل إلى 21.5 مليار درهم في 2023 (شاملة أرباح مصرف الإمارات الإسلامي) بفضل نمو الأصول، واستقرار قاعدة التمويل منخفضة التكلفة، وزيادة حجم المعاملات، وعمليات التحصيل الكبيرة للقروض منخفضة القيمة.

وقفز صافي أرباح مصرف الإمارات الإسلامي، بنسبة 71% لتصل إلى مستوى غير مسبوق والأعلى على الإطلاق عند 2.12 مليار درهم خلال العام الماضي، مدفوعة بالمسار التصاعدي في الدخل الممول وغير الممول، مما يعكس تحسناً في نظرة الأعمال.

وحقق بنك ((المشرق))، نمواً قوياً في صافي الأرباح ليصل إلى 8.6 مليارات درهم في 2023 بنمو كبير نسبته 130% على أساس سنوي، مدفوعاً بنمو الأعمال، وهوامش الربح الجيدة، ومعدلات الفائدة المرتفعة.

وسجل ((دبي الإسلامي)) نمواً بنسبة 26% على أساس سنوي ليتجاوز صافي الأرباح 7 مليارات درهم، مقابل 5.55 مليارات في 2022، وذلك على خلفية ارتفاع الدخل غير الممول، وتراجع خسائر انخفاض القيمة.

ونجح ((دبي التجاري)) في تحقيق أرباح صافية قياسية بلغت 2.65 مليار درهم في 2023 بنمو نسبته 45.2% مقارنة بالعام السابق. وارتفعت الإيرادات التشغيلية والبالغة 4.9 مليارات درهم بنسبة 29.5% نتيجة لارتفاع صافي إيرادات الفائدة والنمو في إيرادات الرسوم والعمولات.

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