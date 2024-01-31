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عرض منديل يحمل توقيع ميسي للبيع في مزاد بـ381 ألف دولار

1/31/2024 7:24:26 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت دار مزادات بونهامز البريطانية عرض المنديل الذي وقع عليه اللاعب ليونيل ميسي للانضمام إلى برشلونة في مزاد للبيع.

وأوضحت الدار، أمس، أن المنديل، الذي وقع عليه ميسي عقده الأول وهو في عمر 13 عاماً، سيُباع في مزاد في مارس المقبل، مشيرةً إلى أن سعره يبدأ من 300 ألف جنيه إسترليني (381 ألف دولار).

وتم التوقيع على المنديل في ديسمبر 2000، حين اتفق كارليس ريشاك، المدير الرياضي لبرشلونة آنذاك، مع خورخي ميسي، والد ميسي، إضافة إلى وكيل أعماله هوراسيو جاجيولي، على ضم الأرجنتيني الذي أصبح فيما بعد الهداف التاريخي إلى النادي.

وجاءت اللحظة المحورية في تاريخ كرة القدم، بعدما وجَّه ريشاك دعوة إلى والد ميسي لتناول وجبة الغداء بسبب مخاوفه بشأن عدم استجابة اللاعب بعد خوض ميسي لاختبارات أولية مع النادي الإسباني.

وكتب على المنديل الخاص بنادي بومبيا للتنس: «إنه في 14 ديسمبر 2000 في برشلونة، وبحضور السادة مينجيلا وهوراسيو، وافق كارليس ريشاك، المدير الرياضي لنادي برشلونة، بموجب هذا، وتحت مسؤوليته وبغض النظر عن أي آراء مخالفة، على التوقيع مع اللاعب ليونيل ميسي، بشرط أن يتم ذلك بالمبالغ المتفق عليها».

وتم التوقيع رسمياً على الاتفاق، التي صادق عليه رئيس النادي آنذاك جوان جاسبارت رسمياً، في الليلة نفسها. وبعد شهر، أكمل برشلونة إجراءات التوقيع مع ميسي لبدء رحلته التي استمرت 20 عاماً في النادي القطالوني.

وساعد اللاعب الفائز بالكرة الذهبية ثماني مرات برشلونة في تحقيق 35 لقباً، إذ شارك في 782 مباراة وسجل 674 هدفاً.

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