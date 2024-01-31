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محكمة العدل الدولية ترفض اتهامات أوكرانية لروسيا بتمويل الإرهاب

1/31/2024 7:24:25 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

رفضت محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، أمس، اتهامات وجهتها كييف إلى روسيا بـ«تمويل الإرهاب» منذ عام 2014 شرقي أوكرانيا، وخلصت إلى أن توفير الأسلحة أو معسكرات التدريب لا يقع ضمن نطاق التشريع الذي استندت إليه الدعوى.

ووصفت كييف موسكو بأنها «دولة إرهابية»، وقالت إن الدعم الروسي للمتمردين الانفصاليين كان نذيراً باندلاع الحرب في فبراير 2022.

وأعلنت المحكمة أن التحويلات المالية فقط هي التي يمكن اعتبارها دعماً لجماعات إرهابية مفترضة بموجب الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب.

وقضت المحكمة بأن ذلك «لا يشمل الوسائل المستخدمة لارتكاب أعمال إرهابية، بما في ذلك الأسلحة أو معسكرات التدريب».

وقالت محكمة العدل الدولية: «لذلك، فإن الإمداد المزعوم للأسلحة لجماعات مسلحة مختلفة تنشط في أوكرانيا لا يقع ضمن النطاق المادي» للاتفاقية.

ونتيجة لذلك، رفضت الهيئة القضائية، التي تتخذ مقراً في لاهاي بهولندا، أغلب الحجج التي ساقتها أوكرانيا. وقالت المحكمة في قرارها إنها «ترفض جميع الحجج الأخرى التي قدمتها أوكرانيا».

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