إصابة سفينة تجارية بصاروخ قبالة سواحل اليمن

أعلنت شركة أمبري للأمن البحري، فجر اليوم، إصابة سفينة تجارية قبالة سواحل اليمن بصاروخ.

وأوضحت أمبري أنه «ورد أن سفينة تجارية استُهدفت بصاروخ أثناء إبحارها جنوب غرب عدن اليمنية»، مشيرةً إلى أن السفينة أبلغت عن انفجار على متنها.

وأضافت الشركة: «أمبري على علم بإطلاق صاروخ من محافظة تعز» في اليمن.

يأتي ذلك بعد أن أعلن الحوثيون أنهم أطلقوا عدداً من الصواريخ على سفينة أمريكية.

وذكرت وزارة الدفاع الأميركية، الثلاثاء، أن الحوثيين شنوا أكثر من 30 هجوماً على سفن منذ 19 نوفمبر.

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