إصابة سفينة تجارية بصاروخ قبالة سواحل اليمن

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلنت شركة أمبري للأمن البحري، فجر اليوم، إصابة سفينة تجارية قبالة سواحل اليمن بصاروخ.
وأوضحت أمبري أنه «ورد أن سفينة تجارية استُهدفت بصاروخ أثناء إبحارها جنوب غرب عدن اليمنية»، مشيرةً إلى أن السفينة أبلغت عن انفجار على متنها.
وأضافت الشركة: «أمبري على علم بإطلاق صاروخ من محافظة تعز» في اليمن.
يأتي ذلك بعد أن أعلن الحوثيون أنهم أطلقوا عدداً من الصواريخ على سفينة أمريكية.
وذكرت وزارة الدفاع الأميركية، الثلاثاء، أن الحوثيين شنوا أكثر من 30 هجوماً على سفن منذ 19 نوفمبر.
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