تعيين جون بوديستا مبعوثاً أمريكياً للمناخ خلفاً لجون كيري

عيَّن الرئيس جو بايدن، أمس، السياسي المخضرم جون بوديستا مبعوثاً أمريكياً للمناخ خلفاً لجون كيري، وزير الخارجية وعضو مجلس الشيوخ والمرشح الرئاسي السابق.

واضطلع بوديستا (75 عاماً) بأدوار مهمة ولكن خلف الكواليس في ثلاث إدارات ديمقراطية، وهو يشرف على تنفيذ مشروع بايدن التشريعي المسمى «قانون الحد من التضخم» الذي خصّص مليارات الدولارات للاستثمار الأخضر.

وقال كبير موظفي البيت الأبيض، جيف زينتس إن بوديستا: «رجل دولة أمريكي، ومدافع شرس عن العمل الجريء في مجال المناخ، وقيادي يعرف العالم، بلا شك، أنه يحظى بثقة رئيس الولايات المتحدة ويتحدث باسمه».

وأوضح زينتس أن بوديستا سيساعد على «مواصلة مواجهة خطورة اللحظة» عندما يخلف كيري، الذي سيتنحى عن منصبه، للمساعدة بشكل غير رسمي في حملة إعادة انتخاب بايدن، والعمل مع القطاع الخاص في مجال التخلي عن الصناعات كثيفة الكربون.

وقال مسؤول في البيت الأبيض إن جون بوديستا سيتولى حقيبة دبلوماسية المناخ، ممثلاً للولايات المتحدة في الخارج، لكنه سيواصل أيضاً الإشراف على الفريق الذي ينفذ قانون الحد من التضخم.

وجاء تعيين بوديستا بعد أيام من إعلان إدارة بايدن أنها ستجمّد الموافقة على بناء منشآت جديد لتصدير الغاز الطبيعي المسال، ما يمثل انتصاراً لنشطاء البيئة.

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