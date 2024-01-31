«المركزي الأمريكي» يبقي على أسعار الفائدة الرئيسة دون تغيير

أبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة دون تغيير أمس، لكنه ألمح بقدر كبير إلى خفضها في الأشهر المقبلة في بيانه بشأن السياسة النقدية الذي خفف من مخاوف التضخم ومخاطر أخرى على الاقتصاد وأسقط إشارة طويلة الأمد إلى زيادات أخرى محتملة في تكاليف الاقتراض.

ولم يشر أحدث بيان صادر عن المركزي الأمريكي بشأن السياسات إلى أن خفض الفائدة وشيك، لكنه ذكر أن اللجنة الاتحادية للسوق المفتوحة التي تضع السياسات «لا تتوقع أنه سيكون من الملائم تقليص النطاق المستهدف حتى تشعر بثقة أكبر حيال توجه التضخم بشكل مستدام نحو الاثنين بالمئة» التي يستهدفها المركزي الأمريكي.

وحذر جيروم باول، رئيس المركزي الأمريكي، خلال حديثه عقب اجتماع اللجنة، من أن مكافحة المركزي الأمريكي لخفض التضخم لم تنته بعد، مشيراً إلى «أننا لا نعلن الانتصار، نعتقد أنه ما زال ثمة طريق طويل».

وأوضح باول، في وقت لاحق، أنه لا يعتقد أن المسؤولين سيكون لديهم هذه الثقة في الوقت المناسب لخفض أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل لمجلس الاحتياطي الاتحادي في مارس.

وقال: «لا أعتقد أن من المرجح أن تصل اللجنة إلى مستوى ثقة بحلول وقت اجتماع مارس» لخفض الفائدة، «لكن يجب النظر في ذلك»، مضيفاً أن خفض مارس ليس القضية الرئيسة بالنسبة إلى واضعي السياسات.

وتابع باول أن مستوى الفائدة المستهدف «يُرجح أنه بلغ ذروته في دورة التشديد (النقدي) هذه»، وأن المركزي الأمريكي من المرجح أن يخفض الفائدة «في وقت ما هذا العام»، وذكر أنه سيلزم وقت لرؤية إذا كانت البيانات تدعم تيسير السياسة النقدية.

ومثلت صياغة بيان اللجنة الاتحادية للسوق المفتوحة وتعليقات باول ضربة للمستثمرين الذين كانوا يتوقعون بدء خفض أسعار الفائدة في مارس على أقرب تقدير. ويظل سعر الفائدة القياسي للبنك لليلة واحدة في نطاق 5.25-5.50 بالمئة منذ يوليو الماضي.

وهبطت الأسهم الأمريكية بينما صعد الدولار أمام سلة من العملات، وتراجعت أيضاً عوائد سندات الخزانة الأمريكية.

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