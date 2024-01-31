واشنطن تدرس خيارات سياسية لاعتراف محتمل بدولة فلسطين

(MENAFN
- Al-Bayan)
كشف مسؤولان أمريكيان أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن طلب من المسؤولين في وزارته إجراء مراجعة وتقديم خيارات سياسية بشأن اعتراف أمريكي ودولي محتمل بدولة فلسطينية بعد نهاية الحرب في غزة.
وأوضح موقع «إكسيوس»، نقلاً عن المسؤولين، أنه في حين يقول مسؤولون أمريكيون إنه لا يوجد هناك تغيير في السياسة، فإن حقيقة أن وزارة الخارجية تدرس على وجه الدقة مثل هذه الخيارات تشير إلى تحوُّل في التفكير داخل إدارة بايدن بشأن اعتراف محتمل بدولة فلسطينية، مؤكداً أنه أمر بالغ الحساسية سواء على المستوى الدولي أو المستوى المحلي.
وذكر أن السياسة الأمريكية تمثلت، طوال عقود، في معارضة الاعتراف بفلسطين كدولة، سواء على المستوى الثنائي أو في مؤسسات الأمم المتحدة، وفي تأكيد أن الدولة الفلسطينية لا ينبغي أن تتحقق إلا من خلال المفاوضات المباشرة بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية.
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