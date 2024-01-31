واشنطن تدرس خيارات سياسية لاعتراف محتمل بدولة فلسطين

كشف مسؤولان أمريكيان أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن طلب من المسؤولين في وزارته إجراء مراجعة وتقديم خيارات سياسية بشأن اعتراف أمريكي ودولي محتمل بدولة فلسطينية بعد نهاية الحرب في غزة.

وأوضح موقع «إكسيوس»، نقلاً عن المسؤولين، أنه في حين يقول مسؤولون أمريكيون إنه لا يوجد هناك تغيير في السياسة، فإن حقيقة أن وزارة الخارجية تدرس على وجه الدقة مثل هذه الخيارات تشير إلى تحوُّل في التفكير داخل إدارة بايدن بشأن اعتراف محتمل بدولة فلسطينية، مؤكداً أنه أمر بالغ الحساسية سواء على المستوى الدولي أو المستوى المحلي.

وذكر أن السياسة الأمريكية تمثلت، طوال عقود، في معارضة الاعتراف بفلسطين كدولة، سواء على المستوى الثنائي أو في مؤسسات الأمم المتحدة، وفي تأكيد أن الدولة الفلسطينية لا ينبغي أن تتحقق إلا من خلال المفاوضات المباشرة بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية.

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