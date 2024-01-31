بلينكن سيعود إلى الشرق الأوسط في الأيام المقبلة

(MENAFN
- Amman Net)
مجلس النواب يصوت الأربعاء، على مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2024، بعد أن تحدث 87 نائبا خلال جلسات المناقشة.
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بلينكن سيعود إلى الشرق الأوسط في الأيام المقبلة 01/31/2024 - 23:21 الفرنسية
أعلن مسؤول أميركي الأربعاء، أن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن سيعود إلى الشرق الأوسط "في الأيام المقبلة" فيما تتكثف المفاوضات حول اقتراح هدنة جديدة في الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
وقال المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته، إنّ بلينكن سيعود إلى المنطقة "في الأيام المقبلة" بدون تحديد وجهته أو مواعيد رحلته.
وستكون هذه المرة الخامسة التي يجري فيها بلينكن زيارة للمنطقة منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة.
وعمد بلينكن في كلّ من هذه الرحلات إلى زيارة إسرائيل وعدد من الدول العربية.
ويأتي الإعلان عن هذه الزيارة في وقت أكدت فيه مصادر مقربة من حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، ومصر، وقطر أن حماس تدرس مقترحا رسميا للتوصل إلى هدنة تنفذ على 3 مراحل مع إسرائيل تنص على وقف الحرب في قطاع غزة لأسابيع.
وقال بلينكن الاثنين بالحديث عن المقترح "لقد تم إنجاز عمل مهم ومثمر للغاية".
ويعقد مستشار الأمن القومي الأميركي جايك ساليفان لقاء مع وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر في واشنطن الأربعاء كما أفاد مصدر مقرب من الملف.
أ ف ب
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