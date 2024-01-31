بلينكن سيعود إلى الشرق الأوسط في الأيام المقبلة 01/31/2024 - 23:21 الفرنسية

أعلن مسؤول أميركي الأربعاء، أن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن سيعود إلى الشرق الأوسط "في الأيام المقبلة" فيما تتكثف المفاوضات حول اقتراح هدنة جديدة في الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وقال المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته، إنّ بلينكن سيعود إلى المنطقة "في الأيام المقبلة" بدون تحديد وجهته أو مواعيد رحلته.

وستكون هذه المرة الخامسة التي يجري فيها بلينكن زيارة للمنطقة منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة.

وعمد بلينكن في كلّ من هذه الرحلات إلى زيارة إسرائيل وعدد من الدول العربية.

ويأتي الإعلان عن هذه الزيارة في وقت أكدت فيه مصادر مقربة من حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، ومصر، وقطر أن حماس تدرس مقترحا رسميا للتوصل إلى هدنة تنفذ على 3 مراحل مع إسرائيل تنص على وقف الحرب في قطاع غزة لأسابيع.

وقال بلينكن الاثنين بالحديث عن المقترح "لقد تم إنجاز عمل مهم ومثمر للغاية".

ويعقد مستشار الأمن القومي الأميركي جايك ساليفان لقاء مع وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر في واشنطن الأربعاء كما أفاد مصدر مقرب من الملف.

أ ف ب

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