راصد: موازنة 2024 الأعلى بنسبة الإقرار بآخر عشر سنوات 01/31/2024 - 23:26 راصد

قال مركز الحياة- راصد الذي يراقب عمل البرلمان، الأربعاء، إن مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2024 حظي بـ "أعلى" نسبة إقرار من مجمل النواب في آخر 10 سنوات.

وأوضح المركز في بيان، "مقارنة مع آخر 10 سنوات، يتبين أن موازنة 2024 كانت الأعلى بنسبة الإقرار من مجمل النواب الحاضرين" إذ أقرت موازنة 2023 بنسبة 75%، وموازنة 2022 بنسبة 70%، وموازنة 2021 بنسبة 62% وموازنة 2020 بنسبة 57%، وموازنة 2019 بنسبة 57%، وموازنة 2018 بنسبة 59%".

وتابع: "في عام 2017 أقرت الموازنة بنسبة 56%، فيما أقرت موازنة عام 2016 بنسبة 71%" لكن "نسبة الإقرار ارتفعت لتصل إلى 81% لموازنة عام 2024 من النواب اللذين حضروا التصويت".

المركز تحدث عن تغيب 15 نائبا عند لحظة التصويت على مشروع القانون. وشدد في هذا الصدد، على أن "أهمية وضرورة تواجد النواب لتمثيل قواعدهم خلال التصويت على مشاريع القوانين وخصوصاً الموازنة".

وتحدث خلال جلسات مناقشة مشروع القانون، التي امتدت على مدار 3 جلسات صباحية وجلستين مسائيات وزعت على 5 أيام عمل، 95 برلمانيا وبرلمانية، وفق المركز.

وفيما يتعلق بالسلوك التصويتي للسيدات البرلمانيات، فتبين بأن 14 برلمانية أيدن قانون الموازنة العامة لعام 2024 من أصل 17 برلمانية تواجدن أثناء لحظة التصويت، وبمقارنة السلوك التصويتي للبرلمانيات للعام الماضي، يتبين أن عدد البرلمانيات المؤيدات لقانون الموازنة ارتفع من 8 برلمانيات في عام 2023 إلى 14 برلمانية لعام 2024.

المركز رأى أن "السلوك التصويتي للكتل البرلمانية غاب عنه الانسجام بين أعضاء الكتل، إذ تبين أن كتلتي الائتلاف الوطني والتيار الديمقراطي كانتا الأعلى انسجاماً بين أعضائها حين وافق 93% من أعضاءهما على قانون الموازنة".

وجاءت كتلة العدالة بعدهما مع موافقة 88% من أعضائها على القانون، ثم كتلة العهد فوافق 77% من أعضائها على القانون، تلاها كتلة القرار بنسبة موافقة بلغت 71% من مجموع أعضائها، ثم كتلة المستقبل والتي وافق 63% من أعضائها على القانون.

وبلغت نسبة الموافقة لأعضاء كتلة البرنامج بنسبة 38% من مجموع أعضائها، وكانوا النواب المستقلين الأقل موافقة على قانون الموازنة بنسبة بلغت 17%، علما بأن كتلة البرنامج كانت الأعلى بعدد المتغيبين لحظة التصويت على قانون الموازنة بمجمله بغياب 3 من أعضائها.

وبتحليل نسب التصويت على مستوى المحافظات ودوائر البادية، يتبين أن محافظة معان ودائرة بدو الوسط وافق كافة أعضائها على إقرار قانون الموازنة 2024 بنسبة 100%، ثم محافظة البلقاء حيث وافق 91% من أعضائها على قانون الموازنة، تلاهم محافظة إربد حيث وافق 90% من أعضاها على القانون، تلتهم محافظة الكرك بنسبة موافقة بلغت 82% من أعضائها، ثم محافظة الطفيلة ومحافظة مأدبا حيث تمت الموافقة بنسبة 80% من أعضاء كل محافظة، ثم محافظات العقبة ودائرة بدو الشمال بنسبة 75% من مجموع أعضائهم، تلتهم محافظة الزرقاء بنسبة بلغت 62% من أعضائها، ثم محافظة المفرق ومحافظة جرش بنسبة بلغت 60% من أعضاء المحافظتين، تلتهم محافظة العاصمة بنسبة موافقة 52% من أعضائها، ثم محافظة عجلون بنسبة 40%، وكانت دائرة بدو الجنوب الأقل بنسبة موافقة بلغت 25% من أعضائها، علماً أن دائرة بدو الجنوب تغيب منها عضوين اثنين.

وبتحليل المحاور الرئيسية التي تحدث بها البرلمانيات والبرلمانيون، تبين أن 95% من النواب تحدثوا حول محور الشؤون الخارجية، و89% تحدثوا بمحور التنمية والخدمات، وبلغ محور التحديث الاقتصادي 87%، و83% للقطاع الاجتماعي، فيما بلغت المنظومة الأمنية ما نسبته 76% من المتحدثين، ووصلت نسبة محور التحديث الإداري لـ 41% من المتحدثين، و37% للتحديث السياسي، و17% لحقوق الإنسان، وأخيراً 6% لمحور الإعلام.

أما بما يتعلق بالمحاور الفرعية والتي وصل تعدادها إلى 87 محوراً فرعياً، حيث تحدث 84 نائباً بمحور الحرب على غزة والقضية الفلسطينية، فيما طالب 68 نائباً بضرورة مكافحة الفقر والبطالة.

في حين، طالب 67 نائباً بدعم القوات المسلحة والأجهزة الأمنية والمتقاعدين العسكريين والمدنيين، كما شددّ 66 نائباً على أهمية دعم القطاع التعليمي وخصوصاً صندوق دعم الطالب الجامعي، أيضاً 60 نائباً طالبوا بدعم القطاع الصحي والاهتمام بالمراكز الصحية والمستشفيات ورفدها بالكوادر المتخصصة، ولوحظ ارتفاع المطالبات بدعم الشباب وتمكينهم حيث طالب بها 40 نائباً.

و43 نائباً شددوا على أهمية تحفيز وجذب الاستثمار، وأكد 43 نائباً على ضرورة زيادة الجهود المبذولة على ملف العمل والتشغيل، كما أكد 53 نائباً على ضرورة إعادة النظر بالمديونية العامة وآليات خفضها، و38 نائباً انتقدوا القطاع الضريبي وأكدوا على ضرورة تخفيض الضرائب.

وقدم النواب 330 توصية وطنية خلال مناقشاتهم منها 37% كانت حول محور التنمية والخدمات و32% حول محور التحديث الاقتصادي، تلتها المنظومة الأمنية بنسبة 9%، كما قدم النواب 177 توصية مناطقية خلال مناقشات الموازنة.

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