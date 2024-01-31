نتنياهو: حان الوقت لإنهاء مهمة الاونروا

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأربعاء، إنه يتعين إنهاء مهمة وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).
وذكر بيان صادر عن مكتب نتنياهو أنه قال أمام وفد من الأمم المتحدة، "حان الوقت ليفهم المجتمع الدولي والأمم المتحدة نفسها أنه لا بد من إنهاء مهمة الأونروا".
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