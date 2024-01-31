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نتنياهو: حان الوقت لإنهاء مهمة الاونروا

1/31/2024 7:13:52 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأربعاء، إنه يتعين إنهاء مهمة وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).
وذكر بيان صادر عن مكتب نتنياهو أنه قال أمام وفد من الأمم المتحدة، "حان الوقت ليفهم المجتمع الدولي والأمم المتحدة نفسها أنه لا بد من إنهاء مهمة الأونروا".

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