قوات الاحتلال تقتحم ساحة مستشفى الأمل بخان يونس

قوات الاحتلال تقتحم ساحة مستشفى الأمل بخان يونس
التاريخ
1/31/2024 7:13:52 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت جميعة الهلال الأحمر الفلسطيني إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت ساحة مستشفى الأمل غرب خان يونس جنوب قطاع غزة.
وأضافت الجمعية أن دبابات الاحتلال تتمركز أمام البوابة الخارجية لقسم الاستقبال والطوارئ وتطلق النار بكثافة.
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