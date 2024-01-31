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قوات الاحتلال تقتحم ساحة مستشفى الأمل بخان يونس

1/31/2024 7:13:52 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت جميعة الهلال الأحمر الفلسطيني إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت ساحة مستشفى الأمل غرب خان يونس جنوب قطاع غزة.
وأضافت الجمعية أن دبابات الاحتلال تتمركز أمام البوابة الخارجية لقسم الاستقبال والطوارئ وتطلق النار بكثافة.

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