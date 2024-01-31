الحوثيون : سنواجه التصعيد بالتصعيد
التاريخ
1/31/2024 7:13:52 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال المتحدث العسكري باسم الحوثيين العميد يحيى السريع ، مساء الاربعاء ، ان القوات المسلحة اليمنية ستواجه التصعيد الأميركي البريطاني بالتصعيد.
واضاف المتحدث العسكري : "لن نتردد في الرد بعمليات عسكرية واسعة ونوعية" .
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