سي إن إن: صاروخ حوثي اقترب من مدمرة أميركية قبل إسقاطه

سي إن إن: صاروخ حوثي اقترب من مدمرة أميركية قبل إسقاطه
التاريخ
1/31/2024 7:13:51 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نقلت شبكة "سي إن إن" عن مسؤولين أميركيين قولهم إن "صاروخ كروز أطلقه الحوثيون اقترب من مدمرة أميركية في البحر الأحمر قبل إسقاطه.
وأضاف المسؤولون أن المدمرة استخدمت نظام الأسلحة القريبة لأول مرة منذ بدء اعتراض صواريخ الحوثيين.
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