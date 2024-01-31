خلف الشوكولاتة السويسرية ليندت... عمالة الطفولة في غانا

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MENAFN - Swissinfo) 日本語 (ja) スイスのチョコレート、ガーナでの原料生産に児童労働Italiano (it) Nel cioccolato svizzero si nasconde il lavoro minorile中文 (zh) 瑞士莲:巧克力供应链中的加纳童工Français (fr) Au Ghana, des enfants travaillent dans la chaîne d'approvisionnement du chocolatier Lindt & Sprüngli (الأصلي)English (en) Children work in Swiss chocolate maker Lindt's supply chain in Ghana

كشفت قناة الإذاعة والتلفزيون العمومية السويسرية الناطقة بالألمانية عن العديد من حالات عمالة القاصرين.ات في إنتاج الكاكاو المشترى من قبل شركة ليندت أند سبرونغلي. ويحدث هذا الأمر على الرغم من اعتبار الشركة السويسرية مكافحةَ عمالة الطفولة "أولويةً مطلقة". تحقيق.

تقول شركة ليندت أند سبرونغلي ( Lindt & Sprüngli) إنها تتّخذ، عبر برنامحها الخاصّ للدعم، تدابير وإجراءات "تقلّل من مخاطر عمل القٌصّر، وتحارب تدمير الغابات، وتحافظ على التنوع البيولوجي". هذا هو الوعد الذي قطعه منتج الشوكولاتة السويسري على موقعه الإلكتروني.

أراد برنامج "روندشاو" (Rundschau، ويعني مراجعة)، الخاصّ بقناة الاذاعة والتلفزيون العمومية السويسرية الناطقة بالألمانية (SRF) التحقق من مزاعم الشركة، عن طريق مراقبة ما يحدث في مزارع الكاكاو في جوار مدينة تيبا في غانا. ليتبيّن أنّ الواقع مختلف تماماً، عن الوعود التي قدمتها الشركة السويسرية.

حيث يعمل العديد من الفتيان والفتيات في سلسلة التوريد التي تعتمد عليها الشركة السويسرية. في قرية مفينيبو، يقوم كنيدي البالغ من العمر ستة أعوام وشقيقه إيبنيزر الذي يكبره بعامين، بنقل حبوب الكاكاو. وتبدو الدتهما لوسي مستسلمة، فيما توضّح كيف اضطرّت إلى الاستدانة. تشكو منتجة الكاكاو همّها قائلة: "أنا مضطرة إلى الاستعانة بعمل أطفالي".

فضّلت شركة ليندت أند سبرونغلي عدم التعليق أمام الكاميرات، واكتفت بردّ مكتوب، أوضحت فيه أنه من الصعب التأثير على العوامل النظامية التي تؤدّي إلى تفشّي عمل صغار وصغيرات السن. وصرّحت بأنّ "مكافحة هذه الظاهرة تتطلّب التزام الحكومات، والمنظمات غير الحكومية، والشركات، والهيئات المحلّية، والمدارس، والمزارعين.ات".

>>> لمشاهدة البرنامج (باللغة الألمانية):

محتويات خارجية "رقابة غير كافية"

تستورد شركة ليندت أند سبرونغلي الكاكاو من حوالي 80 ألف مزارع ومزارعة في غانا. وتُعدّ الشركة السويسرية واحدة من أبرز المشترين لهذه المادّة الأوّلية في البلاد. وتفرض الشركة رقابة قوية للحدّ من عمالة الفتيان والفتيات.

لذلك، تراهن هذه الشركة التي يوجد مقرّها في كيلشبرغ، في كانتون زيورخ، على الزيارات المفاجئة لمزارعي.ات الكاكاو. وقامت الشركة بما يعادل 8491 زيارة من هذا النوع، في عام 2021، واكتشفت 87 حالة استعانة بخدمات الطفولة. يقول الصحفي الغاني كويتي نارتي أن "الرقابة التي تقوم بها الشركة غير كافية بحيث أن عدد حالات عمالة اليافعين واليافعات المصرّح عنها منخفض جدّاً".

وعلى سبيل المقارنة، سجّل العملاق السويسري باري كاليبو (Barry Callebaut)، وهو الأوّل عالمياً على صعيد انتاج الكاكاو، 53839 حالة عمالة أطفال وطفلات من بين حوالي 250 ألف مزارع ومزارعة، غرب أفريقيا خلال السنة الماضية.

وترجع شركة ليندت أند سبرونغلي هذا الفرق الشاسع في البيانات إلى "اختلاف الأساليب المعتمدة للكشف عن عمالة الطفولة بحسب منتجي الشوكولاتة". وتضيف بأنها "تسعى باستمرار لتحسين نظامها الخاص من أجل تحقيق أفضل لأهدافها".

برنامج الوقاية

أنشأت شركة ليندت أند سبرونغلي برنامجاً زراعياً خاصّاً لدعم منتجي ومنتجات الكاكاو، وللحدّ من مخاطر توظيف صغار السنّ من البنات والأولاد. ومع ذلك، فقد أشار بحث أجراه صحفيون.ات من قناة الاذاعة والتلفزيون العمومية السويسرية الناطقة بالألمانية إلى أن الشركة لا تمتلك فرعاً ولا موظفين.ات في غانا.

وقامت الشركة بإرسال البرنامج إلى الشركة السويسرية للمواد الأوّلية إكوم (Ecom)، التي تُعدّ من أكبر الشركات في مجال تجارة الكاكاو في العالم، وهي أيضا التي تزوّد ليندت أند سبرونغلي بحبوب الكاكاو المستوردة من غانا.

وتكتب شركة ليندت أند سبرونغلي: "نحن ندعم ونراقب بشكل مستمرّ تنفيذ هذا البرنامج الزراعي. ويهدف هذا النظام إلى ضمان الجودة وتجنب الصراعات المحتملة بين الموردين".

وقد تبيّن أن عمالة الطفولة موجودة في العديد من الشركات المنتجة للشوكولاتة، وأن الأمر لا يتعلّق فقط بشركة ليندت أند سبرونغلي. ووفقاً لدراسة أجرتها جامعة شيكاغو، تكشّف أن هذه الظاهرة تؤثّر على أكثر من نصف العائلات المنتجة للكاكاو في غانا. لذلك، تثير صناعة الشوكولاتة الانتقادات باستمرار.

ترجمة: إيفون صعيبي

مراجعة: عبد الحفيظ العبدلي/ أم

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