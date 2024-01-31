توضيح حكومي بشأن مرض اللسان الأزرق

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أكدت وزارة الزراعة، خلو الأردن من مرض اللسان الأزرق، الذي يصيب المواشي والمجترات البرية والمنزلية كالأغنام والماعز والأبقار والجاموس والغزلان.



ونفى الناطق الإعلامي لوزارة الزراعة لورنس المجالي، في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية،(بترا) اليوم الأربعاء، إستيراد الأردن المواشي من الدول التي أصاب المرض مواشيها وهي العراق وبلجيكا وهولندا.



وكانت الصين أول الدول التي تنبهت للمرض وحظرت إستيراده من الدول المذكورة.

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