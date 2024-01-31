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الملك يعزي عشيرة آل حجازي

1/31/2024 3:14:09 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الأربعاء 31/01-2024، واجب العزاء لعشيرة آل حجازي بوفاة الحاجة عائشة محمد خير الإمام (أم هاني) والدة الدكتور مهند حجازي، رئيس مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد.
ونقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحومة، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيدة وعموم عشيرة آل حجازي، سائلا الله أن يتغمدهما بواسع رحمته ورضوانه.

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