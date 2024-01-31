جامعة الزرقاء تكرم المدارس الفائزة بالمسابقة البيئية

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - كرمت جامعة الزرقاء، اليوم الأربعاء، المدارس الفائزة بالمسابقة البيئية على مستوى محافظة الزرقاء بعنوان "مبادرة لمدرستي انتمي".
وأشاد مستشار وزير البيئة لشؤون الإعلام ومدير مديرية الإتصال والتوعية البيئية الدكتور أحمد عبيدات، باحتضان جامعة الزرقاء دوما للأنشطة والبرامج التي تعنى بأهمية البيئة، و الحفاظ عليها وتدوير المخلفات للإستفادة منها، لافتاً إلى حرص الجامعة على تعزيز التشاركية مع مؤسسات المجتمع كافة.
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