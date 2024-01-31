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جامعة الزرقاء تكرم المدارس الفائزة بالمسابقة البيئية

1/31/2024 3:14:09 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - كرمت جامعة الزرقاء، اليوم الأربعاء، المدارس الفائزة بالمسابقة البيئية على مستوى محافظة الزرقاء بعنوان "مبادرة لمدرستي انتمي".


وأشاد مستشار وزير البيئة لشؤون الإعلام ومدير مديرية الإتصال والتوعية البيئية الدكتور أحمد عبيدات، باحتضان جامعة الزرقاء دوما للأنشطة والبرامج التي تعنى بأهمية البيئة، و الحفاظ عليها وتدوير المخلفات للإستفادة منها، لافتاً إلى حرص الجامعة على تعزيز التشاركية مع مؤسسات المجتمع كافة.

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