جيش الاحتلال: إصابة 10 جنود بمعارك غزة خلال 24 ساعة

جيش الاحتلال: إصابة 10 جنود بمعارك غزة خلال 24 ساعة
التاريخ
1/31/2024 3:14:09 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، إصابة 10 جنود بالمعارك البرية في قطاع غزة خلال الساعات الـ 24 الماضية.
وبحسب بيان لجيش الاحتلال على موقعه الرسمي، ارتفع عدد جنوده وضباطه الجرحى منذ 7 تشرين الأول الماضي إلى 2807، بينهم 427 بجروح خطرة، و729 متوسطة و1651 طفيفة.
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