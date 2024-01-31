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جيش الاحتلال: إصابة 10 جنود بمعارك غزة خلال 24 ساعة

1/31/2024 3:14:09 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، إصابة 10 جنود بالمعارك البرية في قطاع غزة خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وبحسب بيان لجيش الاحتلال على موقعه الرسمي، ارتفع عدد جنوده وضباطه الجرحى منذ 7 تشرين الأول الماضي إلى 2807، بينهم 427 بجروح خطرة، و729 متوسطة و1651 طفيفة.

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