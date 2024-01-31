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غوتيريش: إسرائيل منعت إدخال معظم المساعدات إلى غزة

1/31/2024 3:14:08 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الاربعاء، إن إسرائيل منعت إدخال معظم المساعدات الإنسانية إلى شمال غزة.
وأضاف أنه يشعر بالرعب من الضربات العسكرية المتواصلة التي تؤدي لمقتل وإصابة مدنيين في غزة.

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