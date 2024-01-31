غوتيريش: إسرائيل منعت إدخال معظم المساعدات إلى غزة

غوتيريش: إسرائيل منعت إدخال معظم المساعدات إلى غزة
التاريخ
1/31/2024 3:14:08 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الاربعاء، إن إسرائيل منعت إدخال معظم المساعدات الإنسانية إلى شمال غزة.
وأضاف أنه يشعر بالرعب من الضربات العسكرية المتواصلة التي تؤدي لمقتل وإصابة مدنيين في غزة.
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