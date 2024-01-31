الشرطة السويدية تفجر جسما عثر عليه خارج السفارة الإسرائيلية

الشرطة السويدية تفجر جسما عثر عليه خارج السفارة الإسرائيلية
التاريخ
1/31/2024 3:14:08 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت الشرطة السويدية إنه تم العثور على جسم يعتقد أنه عبوة ناسفة خارج السفارة الإسرائيلية في ستوكهولم اليوم الأربعاء وجرى تدميره من قبل خبراء المفرقعات.
وقالت الشرطة إن موظفي السفارة أبلغوا الشرطة بالعثور على هذا الجسم مما أثار حالة تأهب كبيرة لسلطات إنفاذ القانون.
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