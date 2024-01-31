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الشرطة السويدية تفجر جسما عثر عليه خارج السفارة الإسرائيلية

1/31/2024 3:14:08 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت الشرطة السويدية إنه تم العثور على جسم يعتقد أنه عبوة ناسفة خارج السفارة الإسرائيلية في ستوكهولم اليوم الأربعاء وجرى تدميره من قبل خبراء المفرقعات.
وقالت الشرطة إن موظفي السفارة أبلغوا الشرطة بالعثور على هذا الجسم مما أثار حالة تأهب كبيرة لسلطات إنفاذ القانون.

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